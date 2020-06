Olieprijs blijft stijgen na verlenging productieknip

De olieprijs klimt maandag naar het hoogste peil in drie maanden. De prijzen aan de pomp gaan dinsdag omhoog.

Het oliekartel OPEC, Rusland en hun bondgenoten hebben zaterdag beslist de productieverlaging met een maand te verlengen tot eind juli. Landen die de jongste weken meer olie oppompten dan afgesproken beloofden beterschap. Ze zullen tussen juli en september de productie extra beperken om de overschrijding in mei en juni te compenseren. Het gaat vooral om Irak en Nigeria.

De oliemarkt reageert positief. Brent-olie, de referentie in Europa, wordt maandag voor de achtste dag op rij duurder. De prijs van Brent noteert rond 13 uur op 42,7 dollar per vat, tegenover 42,3 dollar vrijdag. Het Saoedische staatsoliebedrijf Aramco verhoogde na het akkoord over de verlenging van de productiebeperking de prijs van Arab Light-olie voor Aziatische klanten met 6,10 dollar per vat. Dat is de grootste prijsverhoging in minstens 20 jaar.

De maximumprijs van benzine, diesel en huisbrandolie gaat dinsdag omhoog.

De prijsstijging van ruwe olie vorige week heeft tot gevolg dat de prijzen aan de pomp dinsdag omhooggaan. De maximumprijs van benzine (95 RON E10) stijgt met 3,2 cent naar 1,333 euro per liter. De dieselprijs klimt met 2,9 cent naar 1,339 euro per liter. Huisbrandolie wordt 2,35 cent duurder tot 0,4304 euro per liter.

Tropische storm

Behalve de verlenging van de productieknip ondersteunt ook een tropische storm in de Golf van Mexico de olieprijs. De storm Cristobal heeft tot gevolg dat Amerikaanse oliemaatschappijen de offshoreproductie met 636.000 vaten per dag verminderen.

De OPEC en haar bondgenoten beperken in juli de productie met 9,6 miljoen vaten per dag. De knip is iets kleiner dan de productiebeperking van 9,7 miljoen vaten in mei en juni, omdat Mexico niet bereid is zijn inspanning te verlengen.

De verlaging van de productie is noodzakelijk. De olieprijs crashte in maart en begin april omdat de oliemarkt geconfronteerd werd met een perfecte storm. De coronapandemie deed de vraag fors dalen en Saoedi-Arabië lanceerde een prijzenoorlog omdat Rusland weigerde zijn productie te beperken. De prijs van olie uit Texas zakte op 20 april zelfs even onder nul. Producenten waren bereid te betalen om van hun vaten af te geraken, omdat er bijna geen opslagcapaciteit meer was.