Olieprijs daalt flink na akkoord over productieverhoging

De olieprijs daalt maandag naar het laagste peil in vijf weken, omdat de OPEC+-landen de komende maanden meer olie zullen oppompen en het stijgende aantal coronabesmettingen het economisch herstel dreigt af te remmen. Brent-olie noteert op 71,7 dollar per vat, tegenover 73,6 dollar vrijdag.

De OPEC, Rusland en hun bondgenoten hebben zondag afgesproken om de olieproductie vanaf augustus elke maand met 400.000 vaten per dag op te krikken . Die verhoging gebeurt in 14 stappen tot en met september 2022, wanneer de productie weer het niveau van voor de coronacrisis bereikt.

'We stellen een aanhoudende versteviging vast van de fundamentals van de oliemarkt', zeggen de OPEC+-landen in een mededeling. 'De vraag naar olie verbetert duidelijk en de voorraden van de OESO-landen dalen.'

Verenigde Arabische Emiraten

Met de beslissing zitten de olielanden weer op één lijn. Drie weken geleden slaagden ze daar niet in, omdat de Verenigde Arabische Emiraten zich verzetten . De Emiraten wilden hun eigen productie meer optrekken omdat zij veel hebben geïnvesteerd in een uitbreiding van de productiecapaciteit.

Voor Irak, Koeweit, Rusland, Saoedi-Arabië en de Emiraten wordt de berekeningsbasis van het productiequotum vanaf 1 mei 2022 aangepast, waardoor ze meer olie kunnen oppompen. De procentuele verhoging is het grootst voor de Emiraten (+10,5%). In absolute cijfers mogen vooral Rusland en Saoedi-Arabië (elk 500.000 vaten) meer produceren.

Het akkoord leidt tot een geleidelijke normalisering van de productie. De OPEC+-landen verlaagden in de lente van vorig jaar de productie met ongeveer 10 miljoen vaten per dag, omdat de start van de pandemie de vraag deed instorten en de olieprijs crashte. Sindsdien is die vermindering al gedeeltelijk teruggedraaid, omdat de wereldeconomie opleeft. De productie ligt nu nog 5,8 miljoen vaten per dag lager dan voor de pandemie.