‘Olieprijs kan volgend jaar op 125 dollar pieken’

De energiespecialisten van J.P.Morgan zien de olieprijs volgend jaar verder klimmen en pieken tot 125 dollar bereiken. De reden: een strikt beleid van de OPEC+ in combinatie met capaciteitsproblemen.

In een nieuw ‘Supercycle’-rapport schetsen analisten van de Amerikaanse zakenbank J.P.Morgan geen rooskleurig beeld voor de olieprijs. De prijs van een vat Brent-olie steeg in de eerste tien maanden van het jaar met 65 procent. Met dank aan het supersnel herstel van de wereldeconomie en de OPEC en haar bondgenoten die maar mondjesmaat de kraan opendraaien.

In november leek de olieprijs iets te kalmeren. Toen vrijdag paniek uitbrak over de nieuwe coronavariant dook het zwarte goud zowat 10 procent omlaag, maar maandag gaat het alweer 4,5 procent hoger tot 76 dollar.

Wie op goedkopere olie had gerekend, is eraan voor de moeite, denken de specialisten van J.P.Morgan. Zij verwachten voor volgend jaar een gemiddelde olieprijs van 88 dollar per vat, met uitschieters tot 125 dollar. In 2023 zou de gemiddelde prijs lichtjes dalen tot 82 dollar maar zijn pieken tot 150 dollar niet uit te sluiten.

Pauze

In de eerste plaats zal de OPEC+ - de OPEC-landen plus enkel grote producenten waaronder Rusland – er alles aan doen om de huidige olieprijs op peil te houden. De groep heeft het stuur weer stevig in handen, wat betekent dat ze de olievoorraden zal proberen laag te houden en het evenwicht tussen vraag en aanbod strak zal bewaken. De OPEC+-landen zullen niet meer olie op de markt brengen dan nodig.

De analisten verwachten trouwens dat ze in de eerste helft van 2022 een pauze zullen inlassen in hun beloofde maandelijkse verhogingen van 400.000 vaten per dag. Mogelijk kan de productie zelfs iets verlaagd worden mocht de omikronvariant ernstige economische gevolgen hebben.

Capaciteitsgebrek

Een tweede reden waarom de OPEC+ op de rem zal staan is eerder technisch van aard. De groep van olielanden zal het gewoon lastig hebben om de beloofde productieverhogingen waar te maken. De J.P.Morgan-analisten denken dat het moeilijk wordt om er elke maand meer dan 250.000 vaten bij te doen - door capaciteitsgebrek.

Net als de grote westerse oliemaatschappijen hebben ook de OPEC+-landen de voorbije jaren te weinig geïnvesteerd in hun olieproductie. Hun reservecapaciteit is daardoor gedaald tot amper 4 procent, het laagste niveau in 25 jaar. In de periode 1995-2020 bedroeg die reservecapaciteit gemiddeld 14 procent.