Olieprijs op laagste peil in drie jaar na mislukt overleg OPEC+

Het oliekartel OPEC en Rusland hebben geen akkoord bereikt over een beperking van de olieproductie. De olieprijs zakt naar het laagste peil in bijna drie jaar.

Onder impuls van Saoedi-Arabië stelde het kartel voor de olieproductie in het tweede kwartaal met 1,5 miljoen vaten per dag te verminderen. De OPEC is bereid de eigen productie met 1 miljoen vaten af te bouwen op voorwaarde dat Rusland en andere bondgenoten 500.000 vaten minder oppompen. Maar Rusland weigert het mes te zetten in zijn productie.