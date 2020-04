Olieprijs profiteert niet van historische productieknip

De prijs van een vat ruwe olie kon maandag geen munt slaan uit een historische productieverlaging van de OPEC en enkele grote olielanden.

Tijdens een ultiem overleg zondagavond raakten de lidstaten van het oliekartel OPEC het met enkele andere olieproducenten, zoals Rusland, eens over een verlaging van de olieproductie. Vanaf 1 mei pompt de OPEC+ - een alliantie van de OPEC-landen en producenten als Rusland en Azerbeidzjan - dagelijks 9,7 miljoen vaten olie minder op. Dat komt neer op zowat 10 procent van de wereldwijde productie. De maatregel blijft tot eind juni van kracht, daarna volgen kleinere verlagingen tot en met 2021. Nooit eerder raakten de olieproducenten het eens over zo'n grote productieverlaging.

De historische deal stond vrijdag al grotendeels in de steigers, maar Mexico zat dwars. Het land zag het niet zitten zijn productie met 400.000 vaten per dag terug te schroeven. Die hardnekkigheid heeft geloond. Uiteindelijk moet het land slechts 100.000 vaten per dag minder oppompen. Maar de toekomst van Mexico in de OPEC+ is nu wel hoogst onzeker.

De Amerikaanse president Donald Trump maakte de deal mogelijk door te beloven het Mexicaanse olieoverschot te compenseren. Trump kreeg lof toegezwaaid van oliehandelaars. Zijn persoonlijke telefoons naar de Mexicaanse president Andres Obrador, de Russische president Vladimir Poetin en de Saoedische koning Salman speelden een grote rol in de totstandkoming van het akkoord. 'Deze deal zal honderdduizenden jobs in de Amerikaanse energiesector redden', twitterde Trump zondag.

De VS, Canada en Braziliƫ verlagen samen de dagproductie met 3,7 miljoen vaten en ook andere G20-landen dragen voor 1,3 miljoen vaten bij. Het gaat niet om vrijwillige productiedalingen. In de VS bijvoorbeeld ligt een belangrijk deel van de productie van Amerikaanse schalieolie sowieso stil, wegens onrendabel.

'Too little, too late'

De reactie van de oliemarkt maandag was lauw. In Londen bleef de prijs van een vat Brent-olie stabiel rond 31,50 dollar. Volgens analisten is de productieverlaging onvoldoende in het licht van de dramatische terugval van de vraag naar olie. Goldman Sachs noemde de productieknip 'too little, too late'. Het beurshuis verwijst naar de terugval van de vraag naar olie met 19 miljoen vaten per dag in april en mei. De verspreiding van het coronavirus heeft het weg- en luchtverkeer doen imploderen.

'De productiedaling gaat bovendien pas in op 1 mei. Daardoor gaan we een spectaculaire stijging zien van de olievoorraden in april, waardoor de olieprijs onder druk blijft', zegt Bjornar Tonhaugen, hoofd oliemarkt bij het gespecialiseerde researchbureau Rystad Energy.

De productiedaling gaat pas in op 1 mei. Bijgevolg gaan we een spectaculaire stijging zien van de olievoorraden in april. Bjornar Tonhaugen Rystad Energy

Warren Patterson van ING wijst erop dat de productiedaling spectaculairder klinkt dan ze is. 'De OPEC+ hanteert oktober 2018 als referentie. Een daling met afgerond 10 miljoen vaten impliceert tegenover het eerste kwartaal van 2020 een krimp van slechts 7 miljoen vaten', zegt Patterson. Hij wijst ook op het aanhoudend valsspelen van de OPEC-landen. 'Irak heeft beloofd 1 miljoen vaten per dag minder te produceren. Maar waarom moeten we dat land geloven als het de vorige quota ook niet respecteerde.'