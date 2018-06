Olieprijs profiteert van beperkte productieverhoging OPEC

De olieprijs stijgt na berichten over een akkoord binnen de OPEC over een productieverhoging. De olieproductie zou officieel met 1 miljoen vaten per dag stijgen. Maar officieus zou het maar om 600.000 vaten extra gaan.

Het is nog steeds wachten op een mededeling van de OPEC die in Wenen vergadert over de olieproductie.

Volgens mediaberichten is er een principeakkoord om de productie met 1 miljoen vaten per dag te doen stijgen. Die productieverhoging is nodig om te vermijden dat er tekorten zijn in de tweede helft van 2018.

Ter herinnering: begin 2017 verminderde de OPEC in samenwerking met Rusland de productie met 2,2 miljoen vaten per dag om het olieoverschot in de markt weg te werken. De operatie was succesvol en in een reactie steeg de olieprijs van circa 55 dollar begin vorig jaar naar 75 dollar per vat vandaag. Maar nu dreigt er een olietekort, onder meer door de stijgende olievraag, productieproblemen in Venezuela en last but not least, de verwachte vermindering van de productie in Iran door Amerikaanse sancties. Landen zoals Saudi-Arabië zijn ook niet ongevoelig voor de Amerikaanse lokroep tot een hogere OPEC-productie. Zo tweette Donald Trump dat hij een lagere olieprijs wil en verwees expliciet naar de OPEC.

Iran is allesbehalve een vriend van de VS en verzet zich tegen een productieverhoging. De reden is simpel. In de redenering van Iran compenseren hogere productiequota van de OPEC in de oliemarkt de Amerikaanse sancties tegen Iran. De hogere quota maken de sancties de facto mogelijk. De Iraaanse productie zou door de Amerikaanse maatregelen tegen het jaareinde met een derde afnemen. Iran heeft zelf ook niets te winnen met hogere OPEC-quota. Het kan zelf niet meer produceren, en het moet potentieel tegen een lagere olieprijs verkopen.

De werkelijke toename van de olieproductie zou niet 1 miljoen vaten zijn, maar circa 600.000 vaten per dag. Dat komt omdat niet elk OPEC-lid de productie zo maar kan verhogen. Volgens analisten van Barclays zal de toename volledig op het conto komen van Saudi-Arabië (300.000 vaten), niet-lid Rusland (100.000) en Koeweit en Verenigde Arabische Emiraten (samen 200.000 vaten).