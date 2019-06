Olieprijs schiet omhoog na aanval op tankers

De prijs van olie gaat donderdag flink omhoog na berichten dat twee tankers zijn beschadigd bij een vermoedelijke aanval in de Golf van Oman. Het betreft de tankers Kokuka Courageous en Front Altair.

Het incident in de Golf van Oman volgt op eerdere incidenten met tankers in de Perzische Golf de afgelopen maand. Volgens kenners neemt de kans op verstoringen in het olievervoer voort toe.