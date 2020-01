Olieprijs stijgt na aanval op Iraanse topgeneraal

De olieprijs stijgt vrijdag naar het hoogste peil in vier maanden, omdat het conflict tussen de VS en Iran escaleert.

De Amerikaanse luchtmacht heeft vrijdag in de vroege ochtend bij een aanval op de luchthaven van de Iraakse hoofdstad Bagdad een hoge Iraanse generaal gedood. Die aanval doet de spanningen tussen de VS en Iran toenemen en leidt tot zenuwachtigheid op de financiƫle en grondstoffenmarkten.

De olieprijs steeg kort na de aanval naar een piek van 69,2 dollar per vat. Dat is het hoogste peil sinds Saoedische olie-installaties in september werden getroffen door een aanval met drones. De prijs van Brent-olie schommelde vrijdag om 11 uur rond 68,7 dollar per vat, tegenover 66,3 dollar donderdag.

Sancties

Iran is een olieproducent maar geen grootmacht meer. De dagelijkse olieproductie is onder meer door de Amerikaanse sancties gedaald naar 2 miljoen vaten per dag, zowat 2 procent van de wereldproductie.

Het conflict tussen de VS en Iran heeft de nieuwjaarsrally op de aandelenmarkten doen stokken. De Europese aandelenmarkten noteren bijna 1 procent lager dan donderdag en de beurs van Brussel verlies 0,6 procent. Bij de steraandelen van de EuroStoxx50 horen auto-aandelen als Volkswagen en Daimler tot de grootste verliezers. De olieproducent Total is de grootste winnaar.

Veilige havens

Traditiegetrouw zijn veilige havens in trek. De goudprijs stijgt met ruim 1 procent. Het edelmetaal steeg even naar 1.550 dollar per ounce, het hoogste niveau sinds september.

Ook de koersen van staatsobligaties stijgen, waardoor de langetermijnrente afbrokkelt. De Duitse tienjaarsrente zakt van -0,22 naar -0,28 procent en de Belgische rente van 0,05 naar 0 procent.