Olieprijs tuimelt zeven procent lager

De olieprijs is naast de aandelenkoersen het belangrijkste slachtoffer van de verwachting dat de wereldeconomie aan het afkoelen is.

Khashoggi

De schrik voor een paleisrevolutie in Saoedi-Arabië nam intussen wat af, nadat de Amerikaanse president Donald Trump dinsdagavond had verzekerd dat de VS een 'standvastige partner' zouden blijven van het olieland. Eerder was er schrik dat er ruis zou komen op de lijn tussen de VS en Saoedi-Arabië als gevolg van de brutale moord door een Saoedisch commando op de journalist Jamal Khashoggi.