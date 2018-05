Olieprijs valt terug onder 75 dollar per vat

Saoedi-Arabië en Rusland denken aan een uitbreiding van de olieproductie. Intussen draait ook de Amerikaanse productie op volle toeren. De olieprijs staat onder druk.

De Brent-olieprijs tikte maandag even 74,49 dollar per vat aan. Het was voor de eerste keer in drie weken dat de prijs onder 75 dollar dook. Handelaars reageerden op berichten dat het kartel OPEC - dat onder grote invloed van Saudi-Arabië staat - en Rusland de productie zullen aanzwengelen. Bronnen spreken over 1 miljoen vaten per dag meer.

De waarschijnlijke uitbreiding van de olieproductie moet de dalende productie in Venezuela en de potentiële impact van Amerikaanse sancties tegen Iran compenseren. Een beslissing over een productieverhoging valt tijdens de OPEC-vergadering in Wenen in juni.

De OPEC-Rusland-alliantie heeft bewezen dat ze een grote greep heeft op de olieprijs. In 2017 nam ze 1,8 miljoen vaten per dag uit de markt. Die beslissing deed de olieprijs verrijzen nadat die was teruggevallen tot minder dan 30 dollar per vat begin 2016. Eerder deze maand steeg de Brent-olieprijs even boven 80 dollar per vat.