Oliesector pakt recordwinsten

BP maakte dinsdag een winstverdubbeling bekend. Ook Royal Dutch Shell bewees vorige week dat het een lagere olieprijs prima aankan. Het gaat goed met de oliesector.

De jaarwinst van olieproducent BP kwam in 2018 uit op 9,4 miljard dollar, meer dan een verdubbeling ten opzichte van het jaar 2017. Het bedrijf wist in 2018 zeer efficiënt te werken en kreeg het voor elkaar de productie van olie en gas met 2,4 procent op te schroeven. Op basis van deze cijfers heeft UBS haar koersdoel naar 610 pence per aandeel verhoogd, ongeveer 12 procent meer dan de koers op dit moment (circa 544,7 pence). Vorige week wist ook het Brits-Nederlandse oliebedrijf Royal Dutch Shell positief te verassen.

Het feit dat oliebedrijven positief verassen is opmerkelijk, omdat de olieprijs in 2018 niet opvallend hoog was. Analist David Duchi van KBC Asset Management stipuleert dat de positieve resultaten met name te danken zijn aan een efficiëntere werking bij de oliebedrijven. 'We zien dat oliebedrijven buitengewoon gedisciplineerd zijn met hun uitgaven. Ze houden de kosten onder controle en investeren enkel in de meest rendabele projecten. Voor 2014 deden de grote oliemajors tal van projecten die met name tot doel hadden de productie te verhogen. Tegenwoordig wordt er naar deze investeringen heel genuanceerd gekeken en ligt de focus met name op het genereren van cashflows. Hierdoor hebben oliereuzen de winstgevendheid kunnen verbeteren, ondanks een relatief lage olieprijs'.

Duchi verwacht dat deze positieve trend zich zal voortzetten in 2019. 'Er zijn veel projecten die nu pas operationeel worden. Dit zal extra cashflows gaan opleveren in 2019. Daarnaast verwacht ik rugwind voor de raffinage. Door de International Maritime Organisation (IMO) is bepaald dat vanaf januari 2020 schepen niet meer op stookolie mogen varen die veel zwavel bevat. Er zal dus een grote shift naar diesel plaats gaan vinden. Dit betekent meer werk en hogere marges voor raffinaderijen'.

'Waarderingen zijn redelijk laag'