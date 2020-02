Onbekende kredietbeoordelaar stelt rating België in vraag

België behoudt voorlopig zijn kredietscore AA maar Scope verlaagt de ratingvooruitzichten naar negatief. Dat wil zeggen dat een verlaging van de rating in de komende 12 tot 18 maanden mogelijk is.

Er zijn twee redenen waarom Scope zijn vooruitzichten aanpast. 'De eerste reden is de structurele verslechtering van de budgettaire fundamentals', zegt de beoordelaar. 'De overheidsschuld is hoog, het structureel begrotingstekort stijgt en de sociale uitgaven stijgen voortdurend. Het structureel tekort van 2 procent van het bruto binnenlands product is een van de hoogste in de eurozone.'

Grote drie

Scope noemt zichzelf het leidende Europese ratingbureau. Toch is het erg onbekend, in een recent artikel in de Financial Times is er sprake van een Europees marktaandeel van 0,5 procent. Twee obligatiespecialisten die De Tijd contacteerde, zeggen dat ze nog nooit van Scope hebben gehoord. Er zijn drie algemeen bekende ratingbureaus: Standard & Poor's, Moody's en Fitch.