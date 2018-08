Onbeminde stierenmarkt zet record neer

De Amerikaanse aandelenbeurs bekroont haar verrijzenis uit de financiële crisis met de langste rally ooit. Nochtans werd vaak getwijfeld aan de stierenmarkt, ook nu nog.

Kent u Nouriel Roubini, alias Dr. Doom, nog? De econoom die faam verwierf door de financiële crisis van 2008 te voorspellen? Hopelijk heeft u nadien niet naar zijn volgende voorspelling geluisterd. ‘Deze beursrally blijft niet duren’, orakelde Roubini in een gesprek met De Tijd in mei 2009. De Amerikaanse beurs was toen net rechtgekrabbeld, maar dat was enkel schijn voor Dr. Doom.

Niet dus. Nadat de Amerikaanse S&P500-aandelenindex op 9 maart 2009 een omineus dieptepunt van 666 punten - het getal van de duivel! - had aangetikt, was de trein vertrokken. Van de hel naar de hemel, blijkt nu.

Op woensdag 22 augustus is de stierenmarkt welgeteld 3.453 dagen oud. Dat is een dag ouder dan de stierenmarkt die in de jaren 90 over de Amerikaanse beursvloer daverde en die eindigde met de dotcomimplosie in 2000.

De huidige rally is daarmee de langste Amerikaanse stierenmarkt ooit. De vorige recordhouder kan voorlopig wel een hoger rendement voorleggen. De beurs ging tussen oktober 1990 en maart 2000 417 procent hoger. Nu staat de teller op zo’n 320 procent.

Een enkele kniesoor plaatst een kanttekening bij het nakende record omdat het feest van de jaren 90 langer geduurd zou hebben. Een stierenmarkt eindigt als de beurs met minstens 20 procent daalt tegenover de vorige piek en daarmee in een berenmarkt belandt.

Tussen juli en oktober 1990 viel de beurs ‘slechts’ 19,9 procent terug voordat ze zich herpakte. Een cijferfetisjist situeert het begin van die stierenmarkt dan in oktober 1987, meteen na de beruchte crash van Zwarte Maandag. In dat geval moet de huidige rally het nog tot april 2021 uitzingen voor er sprake is van een record.

Of er daarvoor nog voldoende in de tank zit, is lang niet zeker. Maar scepsis kon eerder ook deze rally niet tegenhouden, ondanks enkele tussentijdse correcties. Niet voor niets is er sprake van ‘de meest onbeminde stierenmarkt’, een etiket dat Puilaetco Dewaay-strateeg Frank Vranken onderschrijft.

‘Er hangt al jaren een zweem van wantrouwen rond de Amerikaanse beursrally’, zegt Vranken. ‘Dat zie je aan de relatief grote hoeveelheid cash die professionele beleggers als buffer achter de hand houden, terwijl een stierenmarkt normaal eindigt met iedereen die zich enthousiast op aandelen gooit.’

Ook Vranken is sceptisch. ‘Het aantal aandelen dat deze stierenmarkt draagt, verkleint steeds, wat typisch is voor de eindfase. Ik vraag me af of we niet een piek bereikt hebben voor de Amerikaanse bedrijfswinsten en de economische groei. Beide kenden een erg sterk tweede kwartaal. Intussen trekt de centrale bank de rente op en stijgt de dollar, wat neerkomt op een monetaire verstrakking.’

Vincent Juvyns, strateeg bij JPMorgan Asset Management, is optimistischer.

‘Na het record van langste stierenmarkt krijgen we binnenkort misschien ook een record van langste economische expansie in de VS. We zitten aan 109 maanden zonder recessie, nog 11 maanden verwijderd van het record in de periode 1991-2001. Dat relativeert de kritiek van mensen die beweerden dat de beursstijging stevig gedopeerd was door het ultrasoepele monetaire beleid. Voorlopig zien we ook geen wolken boven de Amerikaanse economie samenpakken, al blijft de geopolitieke onzekerheid tot een lastige marktomgeving leiden.’

De economie in de VS kreeg een extra boost dankzij de belastingverlagingen die eind 2017 goedgekeurd werden. Die stimuleerden bedrijven niet alleen om meer te investeren, maar vooral om massaal eigen aandelen in te kopen, wat de koersen omhoog stuwt.

De zakenbank Goldman Sachs schat dat de Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven dit jaar alle records zullen verpulveren door voor meer dan 1.000 miljard dollar eigen aandelen in te slaan.

Ondanks de haat-liefdeverhouding met de Amerikaanse rally lijken de fondsbeheerders nu toch op te warmen. Volgens de invloedrijke maandelijkse peiling van Bank of America Merrill Lynch zijn de fondsbeheerders de voorbije drie jaar nooit zo enthousiast geweest over Amerikaanse aandelen als vandaag. Dat blijkt uit het toegenomen gewicht van de VS in hun aandelenportefeuilles. Vooral de sterke bedrijfswinsten sterken het geloof en overstemmen de vrees voor een escalerende handelsoorlog of een snel stijgende rente.