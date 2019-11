‘Ongeziene' megatrends testen belegger...

Met een techoorlog, afbrokkelende globalisering en het bankroet van centraal bankiers belooft het volgende decennium erg bewogen te worden voor beleggers. BofA Merrill Lynch spot tien ‘ongeziene’ megatrends.

Het wordt een decennium van ‘pieken’ in een reeks megatrends, en dus van dramatische kantelpunten. Een piek in globalisering, in olie en dieselwagens, ongelijkheid, het bezit van materiële goederen en een jeugdige bevolking. Tel daarbij de ‘grootste financiële zeepbel aller tijden’, machteloze centraal bankiers en 800 miljoen jobs die door robots bedreigd worden, en de jaren 20 kondigen zich aan als een rollercoaster voor beleggers.

Dat schrijven de analisten van Bank of America Merrill Lynch (BofA ML) in een uitgebreid rapport waarin ze ‘tien beleggingsthema’s voor de volgende tien jaar’ naar voor schuiven. De bank heeft het over megatrends die hun ‘kookpunt’ zullen bereiken en beleggers tot aanpassingen zullen dwingen.

Erfenis

Tien trends voor volgende tien jaar Deglobalisering Wereldwijde recessie Machteloze centraal bankiers Demografie: vergrijzing en oprukkende middenklasse Klimaatverandering Robotisering Splinternet Moreel kapitalisme Internet of Things en Smart Cities Ruimtetoerisme en nanosatellieten

Met de eerste drie thema’s – deglobalisering, een wereldwijde recessie en tandeloze centraal bankiers – wordt de penibele economische erfenis van het huidige decennium doorgeschoven naar het volgende. Ondanks de massale monetaire stimulus sinds de financiële crisis geraakt de wereldeconomie niet verlost van lage groei en lage inflatie. Dat voedde het populisme en de weerstand tegen globalisering, samen met een obligatiezeepbel die volgens BofA ML de grootste bedreiging vormt voor markten in de volgende jaren.

Intussen groeit de recessievrees, en dat op een moment dat centrale banken zowat ‘impotent’ geworden zijn. Erger, hun acties dreigen steeds meer contraproductief te worden, met Europese gezinnen die door de lage rente méér sparen in plaats van minder. BofA ML verwacht dan ook dat het monetair beleid de komende jaren waarschijnlijk een chaotische stijging van de obligatierendementen zal ontketenen, waarna de schuldkraan dichtgaat en de reële economie klappen krijgt.

Inflatie

In de VS liggen hogere belastingen en de regulering van aandeleninkopen door bedrijven in het verschiet, terwijl overheden geneigd zullen zijn een recessie te bestrijden met door schulden gefinancierde investeringen. Inflatie kan dan weer de kop opsteken, zodat BofA ML beleggers aanraadt dekking te zoeken in goud en andere vaste activa als vastgoed en grondstoffen. Ook kwaliteitsvolle bedrijven met prijsmacht komen in aanmerking.

BofA ML heeft daarnaast aandacht voor meerdere technologische thema’s. Het ‘splinternet’ ligt in het verlengde van de Amerikaans-Chinese handelsoorlog, die volgend decennium een regelrechte techoorlog dreigt te worden met als inzet nationale superioriteit in artificiële intelligentie (AI), robots, elektrische wagens, enz. De bank ziet twee technologische ecosystemen ontstaan: een Chinees en een voor de rest van de wereld. Maar China zou in 2030 wel wereldleider in AI worden.

Robotisering