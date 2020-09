Onlinebroker DeGiro ligt onder vuur voor misleiding

Kleine beleggers in Nederland werken aan een schadeclaim tegen DeGiro. De onlinebeleggingsbank zou zonder medeweten van klanten aandelen hebben uitgeleend. 'Ook wij roepen op tot waakzaamheid', zegt de Vlaamse Federatie voor Beleggers.

De Nederlandse beleggersvereniging VEB treft voorbereidingen voor een stevige schadeclaim tegen DeGiro. Dat schrijft Het Financieele Dagblad (FD). De beleggersvereniging zegt 'meermaals misleid' te zijn door de internetbroker.

De Nederlandse beurswaakhond AFM publiceerde in juli een onderzoek waaruit bleek dat DeGiro aandelen in onderpand zou hebben gegeven zonder de klant daarvan op de hoogte te stellen. Dat resulteerde in meerdere boetes.

'Er is voldoende materiaal om een procedure te beginnen', zegt Errol Keyner van de VEB in het FD. Hij spreekt van een situatie die nooit eerder is voorgekomen en die zeer ernstig is. 'Mocht wat de AFM heeft geconcludeerd kloppen, dan is het overduidelijk dat DeGiro heeft geprofiteerd van het onderpand van cliënten, zónder hun medeweten.' De Nederlandse beleggersclub heeft een brief verstuurd naar DeGiro waarin ze opheldering vraagt. DeGiro laat weten dat het op de brief zal antwoorden, maar onthoudt zich van commentaar.

Waakzaamheid geboden

De Vlaamse beleggersvereniging VFB ontving geen klachten. 'We roepen onze leden wel op tot waakzaamheid', zegt voorzitter Ben Granjé. 'Het uitlenen van aandelen is een veelvoorkomende praktijk. Het wordt problematisch als de klant niet op de hoogte is en niet kan delen in de premies die brokers opstrijken.'