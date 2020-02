Onteigend Nyrstar duikt in het rood

NYRSTAR: HOW DID WE GET HERE?

Hoe is een bedrijf dat eigenaar is van de rendabele Balense zinksmelter met lange en rijke geschiedenis tot centjesaandeel kunnen verworden? Cruciaal om die neergang te begrijpen is de mislukte strategie van ex-CEO Roland Junck, die de smelters van de groep niet naar waarde schatte en in een poging tot 'verticale integratie' voor flink geld een lappendeken van zinkmijnen kocht.

Die mijnen leverden nooit de verhoopte cashflow op en werden uiteindelijk nagenoeg allemaal verkocht of opgedoekt. Wat wel bleef was de bijhorende schuldenlast: een scchuldenlast die door een tegenzittende conjunctuur en een vertraging oplopende reconversie van de smelter in het Australische Port Pirie uiteindelijk ver boven de cashflow uittorende.

Met als eindpunt de schuldherschikking die de aandeelhouders uitwiste, een eindpunt waar beleggers tegen de achtergrond van snoeiharde analistenrapporten op hadden geanticipeerd door het aandeel Nyrstar tot speculatief speeltje te reduceren.