Ontex is alle winst sinds beursgang kwijt

Ontex ging op de Brusselse beurs dinsdag tot 2,6 procent lager naar 17,93 euro. Daarmee is de luierfabrikant weer aanbeland bij start: de 're-entry' op de Brusselse beurs in juni 2014, tegen 18 euro per aandeel.

Het contrast met de eerste jaren na de 're-entry' is groot. De luierfabrikant boekte gestage groei en realiseerde met een eerste grote overname, in Mexico, een schot in de roos. Het aandeel piekte korte na de Mexicaanse deal begin 2016 op meer dan 35 euro. Intussen is de koers dus bijna gehalveerd.