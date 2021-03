Ontslag centraal bankier haalt Turkse lira onderuit

'Onaanraakbaar'. Zo omschrijven fondsbeheerders Turkse beleggingen nu president Erdogan voor een derde keer in twee jaar zijn centraal bankier ontslaat.

'De moedige bankier van Ankara'. Zo omschreef The Economist donderdagavond Naci Agbal, de gouverneur van de Turkse centrale bank.

Nog geen 48 uur later moest het Britse weekblad in een voorschrift melden dat Agbals moed geleid had tot zijn ontslag. Zaterdagochtend leerde een mededeling in het Turkse staatsblad dat president Erdogan de gouverneur de laan had uitgestuurd.

Agbal had vorige week nog aangedurfd de rente met een forser dan verwachte 2 procentpunt te verhogen, tot 19 procent. Dat is bijna een verdubbeling vergeleken met de rente bij zijn aantreden in november, 10 procent. Doel: de hoge inflatie, al decennia een hardnekkig Turks probleem, beteugelen.

De benoeming van Agbal had in november samen met het ontslag van Berat Albayrak als minister van Financiën het beleggersvertrouwen hersteld. Albayrak is de schoonzoon van Erdogan en wordt verantwoordelijk geacht voor de snelle leegloop van de Turkse deviezenreserves in 2020, in een futiele poging om via tussenkomsten op de wisselmarkt de ijzingwekkend snelle neergang van de Turkse lira af te remmen.

De benoeming van Agbal had samen met zijn drastische renteverhogingen het vertrouwen wel hersteld. Begin november kostte één euro nog meer dan 10 lira, midden februari was dat nog 8,4 lira.

Die remonte wordt maandag in grote mate ongedaan maakt: de lira tuimelt in één trek 12 procent. Eén euro kost nu 9,6 lira, tegenover 8,6 lira vóór de nieuwe nacht van de lange messen in de centrale bank.

Met het derde ontslag in twee jaar is het probleem nu glashelder: president Erdogan gelooft in tegenstelling tot de rest van de wereld niet dat je inflatie kunt bestrijden met renteverhogingen. Integendeel, hij argumenteert al jaren dat een hogere rente alleen tot hogere inflatie leidt en vice versa.

De nieuwe centraal bankier heet Sahap Kavcioglu. In een korte mededeling laat die weten 'te zullen blijven streven naar een permanent lage inflatie'. Met enige gevoel voor eufemisme kun je stellen dat daar binnen en buiten Turkije enige scepsis over heerst.

Kavcioglu is een voormalig parlementslid voor de partij van Erdogan en deelt als relatief onbekende professor bankwezen de ideeën van de president. In columns voor Yeni Safak, een conservatieve krant die sterk pro-Erdogan is, riep Kavcioglu regelmatig op de rente te verlagen en de lira met interventies te ondersteunen. Na het ontslag van Agbal beschuldigde de krant Agbal verantwoordelijk te zijn voor de 'economische miserie' in het land en in de greep te zijn van de 'rentelobby'.