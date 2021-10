Ontsporende gasprijzen triggeren verkoopgolf op Europese beurzen

De Europese beurzen leveren in doorsnee 2,4 procent in. Beleggers vrezen dat de galoperende gasprijzen tot stagflatie leiden: een situatie met een hoge inflatie en een lage groei.

De Europese beurzen beleven hun slechtste dag in ruim een week. De Euro Stoxx 50 levert rond de middag 2,3 procent in. De Bel20 geeft 1,9 procent prijs.

'De prijs gaat door het dak. Het is de vraag of centrale banken zullen reageren met de inflatie in het achterhoofd, die hoger zal liggen, of met de economische groei in het achterhoofd, die lager zal liggen', zegt Bert Colijn, econoom bij ING. 'De impact zou enigszins stagflatoir kunnen zijn.' Bij stagflatie is de inflatie hoog, terwijl de economische groei vertraagt.