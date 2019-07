Onverwachte groeivertraging verhoogt druk op ECB

De kans stijgt dat de Europese Centrale Bank (ECB) donderdag extra stimulus aankondigt. De euro en langetermijnrente dalen.

De erg prille economische heropleving in de eurozone lijkt alweer voorbij. De PMI-indicator, een maatstaf van de economische groei, daalt in juli met 0,7 punt naar 51,5 punten, blijkt uit de maandelijkse peiling van het onderzoeksbureau IHS Markit bij aankoopdirecteurs. Daarmee is de stijging van de twee vorige maanden ongedaan gemaakt. Economen hadden een stabiele groei voorspeld.

De tegenvaller is vooral te wijten aan de industrie. De activiteit van de Europese industrie daalt in juli het meest in meer dan zes jaar. Vooral de Duitse industrie krimpt fors. Ook de dienstensector koelt af, maar daar is er nog steeds groei.

Duitsland

'Het ziet ernaar uit dat de economische groei in de eurozone zal dalen van 0,2 procent in het tweede kwartaal naar 0,1 procent in het derde kwartaal', zegt Chris Williamson, hoofdeconoom van IHS Markit. 'In Duitsland kan de groei in het derde kwartaal licht onder nul dalen.'

De onverwachte terugval van de groei verhoogt de druk op de ECB om snel extra stimulus te lanceren. 'De PMI-indicator geeft de duiven bij de ECB extra munitie', signaleert ING-econoom Bert Colijn. Een duif is een centraal bankier die voorstander is van een soepel monetair beleid.