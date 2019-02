Ook Argenx hoort nu tot de 'grote jongens'

De Gentenaars kopen in Californië technologie die een vlottere toebediening van hun experimentele producten toelaat.

Ook Argenx is nu 'officieel' een grote. Vorige maand schreven we al dat Galapagos net als 'Big Pharma' zijn ruime voorraad cash aanwendde om zich bij beloftevolle onderzoek in te kopen.

Nu doen de Gentenaars hetzelfde: Argenx gaat in zee met de Californische specialist in kankertherapie Halozyme Therapeutics .

Volgens een woordvoerster gaat het om de eerste grote deal waarbij Argenx zelf technologie inkoopt. De Gentenaars betalen nu meteen 30 miljoen dollar voor een licentie op de expertise van Halozyme, daar kunnen in de toekomst nog 160 miljoen dollar betalingen bijkomen.

Tot nog toe ging de samenwerking vooral in omgekeerde zin en kochten grote farmaspelers zich bij het beloftevolle onderzoeksplatform van de Gentenaars in. Denk aan de monsterdeal rond kankeronderzoek met farmareus Johnson & Johnson (J&J) eind 2018.

Doel is volgens het biotechbedrijf meer keuze te hebben bij hoe de producten in ontwikkeling aan de patiënt toebediend kunnen worden. Nu worden antilichamen vaak intraveneus toegediend, via een baxter dus.

Zo'n toediening is echter tijdrovend en moet doorgaans ook in het ziekenhuis gebeuren, in plaats van thuis. Halozyme beschikt echter over een technologie (Enhanze) die toelaat stoffen - zelfs grote hoeveelheden - subcutaan, net onder de huid dus, in te spuiten, bijvoorbeeld in de buik. De technologie van Halozyme wordt nu al gebruikt, bijvoorbeeld bij de toediening van het kankermedicijn herceptine.

Argenx hoopt onder meer de technologie toe te passen bij efgartigimod, het expertimentele middel dat beloftevolle restresultaten oplevert bij de behandeling van zowel de spierziekte myasthenia gravis als de bloedziekte ITP. Door die sterke testresultaten waarderen beleggers Argenx nu op 3,5 miljard euro, zo'n tien keer meer dan nauwelijks twee jaar geleden.