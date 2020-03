Ook Lagarde staat klaar om economie te ondersteunen

'De uitbraak van het coronavirus creëert risico's voor de economische vooruitzichten en de functionering van de financiële markten', zei ECB-voorzitster Christine Lagarde begin deze week. 'We staan klaar om gepaste en gerichte maatregelen te nemen die noodzakelijk en evenredig zijn met de onderliggende risico's.' De volgende vergadering over het monetair beleid vindt plaats op 12 maart.

Renteverlaging

De vraag rijst wat de ECB kan en zal doen. De depositorente - haar belangrijkste rentetarief - is nu al lager dan nul. Frankfurt heeft dus veel minder ruimte dan de Fed om in de rente te knippen. Bovendien bestaat grote twijfel of een renteverlaging een efficiënt middel is om de lage economische groei en inflatie op te krikken. Een lagere rente biedt geen oplossing voor de ontwrichte handelsstromen en sterke daling van het luchtverkeer en toerisme.