Ook Wall Street in de ban van coronavirus

De verliezen bestrijken een breed veld. Forse klappen zijn er voor luchtvaart- en toerismewaarden. Om de verspreiding van het virus in te dijken is minder reizen een voor de hand liggende maatregel. American Airlines zakt 5,4 procent en Delta Air Lines vliegt 4,1 procent lager. Aanbieders van cruises delen ook in de klappen: Royal Caribbean verliest 7,1 procent en Carnival 4,7 procent. Een gelijkaardige beweging bij hotelgroepen als Hilton (-3,6%).

Luxebedrijven die een groot deel van hun omzet in China of het Verre Oosten realiseren delen in de brokken. Het Chinese Nieuwjaar wordt sowieso in mineur gevierd en er zullen nu ook minder Chinezen in Zuid-Korea of Japan gaan shoppen. Of naar de Verenigde State komen om er in Las Vegas en gokje te gaan wagen. Cosmeticagroep Estée Lauder geeft 5,4 procent prijs en casinogroep Las Vegas Sands 7,2 procent.