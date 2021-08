Ook beleggersfederatie verzet zich tegen effectentaks 2.0

De VFB heeft bij het Grondwettelijk Hof een verzoekschrift ingediend om de nieuwe wet op de taks op effectenrekeningen te laten vernietigen. De wet, die al bijna zes maanden in voege is, legt een jaarlijkse taks van 0,15 procent op op effectenrekeningen ter waarde van meer dan 1 miljoen euro.

De VFB daarentegen, die ook ten strijde trok tegen de effectentaks in zijn eerste versie, hanteert een veel bredere benadering. ‘Wij willen alle individuele beleggers en potentiële beleggers - de spaarders - vertegenwoordigen. We stellen de wet in haar geheel in vraag omdat die volgens ons het gelijkheidsbeginsel schendt’, zegt VFB-topman Ben Granjé. Hij ziet ook inconsistentie: de Belgische overheid wil enerzijds het Belgisch spaargeld activeren en is een Belgische verankering van bedrijven genegen, maar gaat anderzijds beleggen toch belasten.