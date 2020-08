Ook obligatiemarkt kijkt uit naar resultaten Kinepolis

De bioscopgroep moest in maart, bij de start van de coronacrisis, zijn zalen sluiten voor het publiek. Ondanks de heropening van de zalen begin juli blijven de inkomsten veel lager dan voor de crisis. Het aantal bezoekers per zaal is beperkt en het verplicht dragen van een mondmasker verhindert de consumptie van snacks, signaleert Goldwasser Exchange, het beurshuis gespecialiseerd in obligaties.