Ook olieprijs in Europa daalt fors

Een dag na de historische daling van de Amerikaanse olieprijs krijgt dinsdag ook de prijs van Brent-olie klappen.

Brent-olie, de Europese en zelfs wereldwijde referentie, schommelt dinsdag rond 21,5 dollar per vat. Dat is 16 procent lager dan de slotkoers van maandag. De oliemarkt is erg zenuwachtig nadat de Amerikaanse olieprijs (WTI) maandagavond voor het eerst in de geschiedenis onder nul is gezakt.

De olieprijs staat vooral in de VS onder druk, omdat daar schaarste bestaat aan opslagcpaciteit voor de 'continentale' olie. De 'maritieme' Brent-olie uit de Noordzee is gemakkelijker tijdelijk te parkeren in olietankers.

Maar ook in de Europa en de rest van de wereld bestaat een groot overaanbod aan olie, omdat de oliemarkt worstelt met een perfecte storm. De coronacrisis en zware recessie van de wereldeconomie hebben de vraag naar olie fors doen dalen.

Tegelijk blijft de olieproductie hoog. Saoedi-Arabiƫ, Rusland en hun bondgenoten hebben weliswaar afgesproken de productie met 10 miljoen vaten per dag te verminderen, maar die knip wordt pas begin mei van kracht. Bovendien is de productieverlaging kleiner dan de daling van de vraag. Er zijn wel berichten dat de olielanden vroeger dan gepland hun productie zouden verminderen.

De prijs van Texas-olie die in mei wordt geleverd veert dinsdag op naar -6,3 dollar per vat, tegenover -37,6 dollar maandagavond. Olie die in juni wordt geleverd noteert op 16 dollar, omdat de oliemarkt verwacht dat het overaanbod tegen dan vermindert.