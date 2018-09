Op de beleggersagenda volgende week

Woensdag kennen we de intekenprijs voor de beursgang van het iconische Aston Martin. Ook het jobrapport en Duitse industriecijfers staan op het programma.

1. Hoe hoog reikt de waardering van Aston Martin ?

De luxeautobouwer Aston Martin legt woensdag de prijs vast van de aandelen voor de beursgang in Londen. De intekenprijs van de aandelen ligt tussen 17,5 en 22,5 pond, goed voor en beurswaarde van 4 à 5,1 miljard pond (4,5 tot 5,7 miljard euro). Dat is grofweg tienmaal zoveel als het bedrag dat geldschieters uit Koeweit in 2007 betaalden aan het Amerikanse Ford. De grootste aandeelhouders willen een deel van hun investering verzilveren. Er worden geen nieuwe aandelen gecreëerd. De waardering is ambitieus. Als de zakenbanken erin slagen de aandelen aan de bovenkant van de prijsvork te verkopen, is de autofabrikant 65 keer zijn jaarwinst van 2017 waard.

2. Profiteert Joe Sixpack van krappe arbeidsmarkt?

Het Amerikaanse ministerie van Arbeid publiceert vrijdag haar maandelijks rapport over de arbeidsmarkt. Economen verwachten dat het aantal jobs in september met 188.000 is gestegen, tegenover 201.000 in augustus. De werkloosheidsgraad daalde wellicht met 0,1 procentpunt naar 3,8 procent. Analisten kijken ook uit naar de cijfers over de lonen. In augustus steeg het gemiddelde uurloon met 2,9 procent jaar op jaar. Dat was de grootste toename in negen jaar en een aanwijzing dat Joe Sixpack van de krapte op de arbeidsmarkt profiteert om hogere looneisen te stellen. Economen denken dat de loongroei in september licht vertraagde naar 2,8 procent. De lage werkloosheid en snellere stijging van de lonen sterken de Amerikaanse centrale bank (Fed) om haar beleid van renteverhogingen voort te zetten. De Fed signaleerde woensdag dat ze de rente opnieuw wil optrekken in december en nog drie keer in 2019.

3. Is flauwte Duitse industrie voorbij?

Beleggers krijgen vrijdag ook nieuwe cijfers over de Duitse fabrieksbestellingen op hun bord. Economen verwachten dat de orders in augustus stabiliseerden na een daling de twee vorige maanden. De zwakke activiteit van de Duitse industrie is onder meer een gevolg van de dalende autoproductie. De invoering van nieuwe, strengere testen voor de meting van uitlaatgassen in de auto-industrie heeft geleid tot een tijdelijke onderbreking van de productie, onder meer bij Volkswagen. Maar ook de de handelsoorlog tussen de VS en China weegt op de Duitse industrie. De escalatie van het conflict heeft negatieve gevolgen voor China en voor Duitsland, dat veel exporteert naar China.

4. Heeft Japan last van afkoeling Chinese economie?