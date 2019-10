Op rendementsjacht in de City

Op een zucht van de Brexit geeft JP Morgan De Tijd in Londen een inkijk in zijn strategie. De vermogensbeheerder herschikt zijn portefeuille onder imuls van lage rentes, politieke twisten en de opkomst van passieffondsen.

De geschiedenis druipt van de marmeren trappen en de met mahoniehout gelambriseerde muren in de kantoren van JP Morgan Asset Management in Londen. Sinds 2017 vindt de vermogensbeheerder onderdak in één van de fraaiste gebouwen van de Britse hoofdstad. De bijna 600-jaar oude Londen City School, een voormalige privéschool in Victoriaanse bouwstijl aan de Blackfriars Bridge, waar oud-premier Herbert Asquith Latijn leerde, nobelprijswinnaar Peter Higgs gefascineerd raakte door de grondbeginselen van de fysica, Bookerprizewinnaar Julian Barnes zich de taal van Shakespeare meester maakte en waar rockzanger Joe Strummer verveeld uit het raam tuurde om met een blik op de Theems inspiratie te vinden voor de The Clash’ monsterhit ‘Londen Calling’.

Schermvullende weergave De voormalige eliteschool City of Londen School waar nu de kantoren van JP Morgan Asset Management in Londen gevestigd zijn. ©Vivian Birch

In die historische setting gaf J.P. Morgan Asset Management de internationale financiële pers afgelopen week inkijk in wat voor portfoliomanagers de meest knotsgekke periode uit de geschiedenis is. De wereld ziet er aan de start van het vierde kwartaal immers radicaal anders uit dan eender welke marktenstrateeg in januari had kunnen voorspellen. Een voorbeeld, J.P. Morgan AM ging in januari nog uit van vier renteverhogingen van de Federal Reserve dit jaar. In werkelijkheid heeft de Fed de rente twee keer verlaagd, komt er allicht een derde knip aan, en houden ook de ECB en andere centrale banken wereldwijd een monetaire bodemrace. ‘Daardoor heeft intussen 16.500 miljard euro aan financiële producten een negatief rendement’, opent CEO George Gatch met een knal zijn toespraak. ‘De analistenconsensus was nooit eerder zo onbetrouwbaar. Zowat alles wat de markten in het begin van het jaar voorspelden heeft zich niet gematerialiseerd’.

Multi-asset

Die wispelturige realiteit dwingt fondsenmanagers tot een ingrijpende herschikking van hun portfolio’s in de steeds moeilijkere jacht op rendement. Gemengde fondsen (of ‘multi asset’-fondsen) waarbinnen naast aandelen en obligaties andere activa als vastgoed, infrastructuur, hefboomfondsen en grondstoffen huizen, zijn daarbij een cruciale sleutel, adviseert JP Morgan. Zeker als de fondsen dynamisch gemanaged worden en kunnen inspelen op acute marktveranderingen. Die flexibiliteit is geen overbodige luxe in tijden waar je steeds maar één tweet verwijderd bent van een handelsoorlog en waar een groeiend aantal indicatoren wijst op een stevige groeivertraging voor de wereldeconomie.

Schermvullende weergave George Gatch - CEO van JP Morgan Asset Management ©Vivian Birch

Aandelen

Voor aandelen blijft J.P. Morgan AM daarom onderwogen en bouwde het zijn globale posities af. Aandelen maken nog 25 procent van de totale portefeuille uit tegenover 37 procent in augustus 2018. ‘We blijven geloven in aandelen maar moeten meer dan ooit ons huiswerk maken’, zegt Lee Spelman, hoofd van US Equity. ‘Stockpicking is belangrijker dan ooit. Consumenten zijn daarbij onze focus'.

'Een bedrijf als Clorox bijvoorbeeld dat bleekmiddel produceert, handelt aan een multiple die dubbel zo hoog is als een powerhouse als Google', vervolgt Spelman. 'En dat met dalende cashflows en een winstgroei van anderhalf procent terwijl Google 20 procent winstgroei neerzet. Het tijdig identificeren van dat soort winnaars binnen sectoren is onnoemelijk belangrijk’.

Obligaties

Obligaties zijn tricky, geeft J.P. Morgan AM toe. ‘Wanneer we terug inflatie krijgen in Europa? Die vraag achtervolgt me tot diep in de nacht’, schampert hoofd fixed income international Iain Stealey. ‘De markt prijst nog acht jaar negatieve rentes in de eurozone in. Tel dat op bij de vijf jaar van negatieve rentes die we al achter de rug hebben en je zit op 13 jaar van negatieve rentevoeten’.

De zogenaamde fixed-income managers moeten dan ook steeds inventiever zijn in hun zoektocht. ‘Het voortdurend analyseren van opkomende markten is daarbij onontbeerlijk. Mexico en Indonesië bijvoorbeeld bieden een goede kwaliteit met rendementen van 3,4 procent en 4,4 procent. Uit Argentinië blijven we dan weer weg, daar loert een wanbetaling om de hoek.’

‘Een echte dash for trash zien we trouwens nog niet in de markt, vervolgt Stealey. ‘We moeten naar kwaliteit blijven kijken. Bij kredietscores van BB voelen we ons comfortabeler en boeken we betere returns dan CCC.’

Alternatieven

Naast aandelen en obligaties vormen zogenaamde ‘alternatieve activa’ een belangrijke diversificatie in gemengde fondsen. JP Morgan besteedt er doorheen de conferentie veel aandacht aan. ‘Naar mijn mening zit er in een ideale portefeuille ongeveer 30 procent alternatieven zoals vastgoed, infrastructuur en hefboomfondsen, stipt Jamie Kramer, hoofd van JP Morgan Alternative Solutions aan.

‘Het jammere van de zaak is dat sommige alternatieve activa moeilijk toegankelijk zijn voor particuliere beleggers. Zij alloceren maar vijf procent van hun kapitaal aan alternatieven, terwijl die net een grote bescherming bieden tegen volatiliteit. Hefboomfondsen hebben bij de kleine belegger ten onrechte een kwalijke reputatie als inhalige shorters, terwijl het net de beste risicomanagers ter wereld zijn. Als hefboomfondsen hun minimuminleg zouden verminderen, zouden ze de drempel voor particulieren beduidend verlagen.’

ETFs

Een andere megatrend doorheen alle activaklassen zijn indexfondsen of ETF’s die ook steeds meer hun plek veroveren in gemengde fondsen. Het afgelopen jaar is er een duizelingwekkende cashberg naar ETFs gevloeid. Hun wereldwijde waarde rondde volgens JP Morgan onlangs de kaap van 6.000 miljard euro. Voor vermogensbeheerders zijn ETFs zowel een zegen als een vloek. Als passieffondsen bedreigen ze de rol van de actieve portfoliomanagers. Anderzijds hebben ze als cashmagneet een belangrijke commerciële aantrekkingskracht.

‘We hebben dit jaar 30 nieuwe ETF’s in de markt gezet en geloven sterk in hun toenemend gebruiksgemak en hun potentieel als mainstream beleggingsinstrument’, stipt hoofd ETFs international Bryon Lake aan. ‘Maar het is hetzelfde als bij Netflix. Je mag dan nog zo veel aanbod hebben, als de content slecht is, haak je af. We moeten klanten helpen het kaf van het koren te scheiden in het sterk groeiende aanbod in de markt.’

Brexit

Op minder dan drie weken van de Brexit hield J.P. Morgan AM zich opvallend op de vlakte over de uitstap van de Britten uit de Europese Unie en de mogelijke impact op het beurshuis.

‘We hebben sterke vestiging in Luxemburg en die staat klaar om bij grote calamiteiten onze Europese activiteiten te waarborgen’, is zo ongeveer het enige wat CEO George Gatch over het onderwerp kwijt wilde.

