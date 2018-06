Opbrengst staatsbon lager dan ooit

De geringe interesse is te wijten aan de zeer lage rente . Het nettorendement na roerende voorheffing bedraagt slechts 0,525 procent . Dat is veel minder dan de verwachte inflatie van zowat 2 procent.

De vorige uitgifte, in maart, bracht nog ruim twee keer zo veel (5,7 miljoen euro) op. De schatkist bood toen een brutocoupon van 0,9 procent. Ze heeft bij de jongste uitgifte de coupon verlaagd omdat de langetermijnrente de jongste maanden afbrokkelde. De schatkist stemt de coupon van de staatsbon af op de marktrente.

Volgens het financieringsprogramma wil de schatkist in 2018 met vier uitgiften van staatsbons 250 miljoen ophalen. Er is weinig kans dat zij die doelstelling zal halen, want de eerste twee emissies brachten samen slechts 8,1 miljoen op.