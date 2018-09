Opbrengst staatsbon lager dan ooit

Particuliere beleggers halen steeds meer hun neus op voor Belgische staatsobligaties. Ze hebben slechts voor 2,3 miljoen euro ingetekend op de jongste uitgifte van een tienjarige staatsbon, meldt het Federaal Agentschap van de Schuld. De vorige uitgifte, in juni, leverde 2,4 miljoen op.

De erg bescheiden interesse voor de staatsbons is te wijten aan het lage rendement . De schatkist bood een coupon van 0,65 procent bruto. Het nettorendement na aftrek van de roerende voorheffing bedraagt slechts 0,46 procent. Dat is veel minder dan de verwachte inflatie van zowat 2 procent.

De schatkist wil dit jaar 250 miljoen euro ophalen met vier uitgiften van staatsbons. Het staat nu al vast dat dat niet zal lukken. De opbrengst van de uitgiften van maart, juni en september bedraagt amper 10,4 miljoen euro. De laatste uitgifte is gepland voor begin december.

De magere opbrengst van de staatsbons vormt geen probleem voor de schatkist, omdat banken, verzekeraars en andere grote beleggers nog steeds veel interesse hebben in Belgisch overheidspapier. De veilingen van lineaire obligaties (OLO's) brachten dit jaar al 26,4 miljard euro op. Dat is 85 procent van de 31 miljard die de schatkist over heel 2018 wil ophalen met OLO's.