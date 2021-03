Ophef over exit iconische handelsvloer LME

Door de pandemie moeten de rode sofa's op de meer dan 140 jaar oude handelsvloer het sowieso al een jaar zonder traders stellen. Maar de LME wil de handelsvloer nu definitief afschaffen. Dat in januari aangekondigde plan leidt tot almaar meer protest van traders en makelaars, meldt de Britse zakenkrant Financial Times.

Elektronische prijsvorming

De LME zei in januari dat de handelsvolumes sinds de sluiting van de Ring zijn gestegen. Ze merkte op dat het een goed moment was om een definitieve sluiting te overwegen en over te schakelen naar elektronische prijsvorming.

'Misschien denken ze dat er een enorm volume aan activiteit is, maar waar is het?', vraagt het hoofd metalen van een Londens makelaarhuis. 'Ik zie die volumes niet.' Een makelaar zegt dat het elektronisch systeem van de LME niet zo goed werkt als fysieke handelaars. 'Het alternatief is niet zo goed als negen jongens met een pen en blocnote.' Makelaars zeggen dat ze zich zonder Ring niet kunnen indekken tegen prijsschommelingen tot specifieke data in de toekomst.