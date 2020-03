Opluchtingsrally jaagt aandeel Bekaert fors hoger

Analisten tonen zich tevreden over de sterke cashflow en schuldenafbouw, maar blijven op hun hoede voor 2020.

Beleggers tonen zich opgelucht over het jaarrapport van Bekaert . CEO Matthew Taylor voerde na het bar slechte 2018 forse kostenbesparingen door bij de staaltechnologiespecialist. Het resultaat was een verbetering van de winstmarge, al blijft die met 5,6 procent relatief laag. Het aandeel veert in de Brusselse beurshandel tot 16 procent op.

Die remonte moet wel afgezet worden tegen wat voorafging: sinds een opvallend sombere update in november was het aandeel bijna een kwart in waarde gezakt (zie grafiek).

Het meest indrukwekkend was de cashflow: die verdubbelde ruim tot 524 miljoen euro, waardoor Bekaert de schuldenberg meer dan verwacht tot onder 1 miljard euro kon terugdringen. Stijn Demeester, een analist bij ING, looft die sterke verbetering, maar blijft bij zijn houdenadvies. Ook KBC Securities vindt het te vroeg om het aandeel weer op de kooplijst te zetten, ondanks de recente koerscorrectie.

Beide analisten wijzen op twee factoren die tot voorzichtigheid manen.

Eén: de outlook. Ook al ondervindt de groep op dit ogenblik relatief weinig impact van het coronavirus, de outlook is door het beperkte zicht op de impact van de mondiale gezondheidscrisis erg vaag. Taylor handhaaft wel de doelstelling voor een winstmarge van 7 procent, maar zegt er niet bij op welke termijn hij die wil realiseren.

Twee: de belangrijkste afdeling van Bekaert, Rubberversterking. Dat is de afdeling die een op de drie autobanden in de wereld met staalkoord versterkt en het gros van de groepswinst voor zijn rekening neemt.

'Rubberversterking is sterk op de autosector en China gefocust en zag in de tweede jaarhelft de winstbijdrage met 16 procent teruglopen tot 78 miljoen euro', stipt Demeester aan. 'Op de conferencecall met het management deze middag hopen we meer duidelijkheid te krijgen over de vooruitzichten van deze afdeling.'