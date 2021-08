Oprukkende deltavariant ondermijnt vraag naar olie

De olieprijs bengelt al 7 procent onder het peil van eind juli. Door de opmars van de erg besmettelijke deltavariant van het coronavirus verlaagt het Internationaal Energie Agentschap de prognose voor de olievraag voor zowel 2021 als 2022.

Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) brengt in zijn augustusrapport significante veranderingen aan in zijn prognoses voor de vraag naar ruwe olie . Door de snelle opmars van de coronabesmettingen met de deltavariant in Azië leggen overheden opnieuw strenge lockdowns op. Die remmen de economische groei in de regio af, en dus ook de vraag naar ruwe olie. Het IEA verlaagt de verwachte vraag naar olie voor de rest van 2021 met 590.000 vaten per dag.

In Maleisië, het meest getroffen land, is het aantal dagelijkse besmettingen verdrievoudigd tegenover vorige maand tot een record. Het land riep de noodtoestand uit. Ook Thailand, Vietnam, de Filipijnen en Indonesië zien de besmettingen, de ziekenhuisopnames en het dodental exponentieel toenemen tot niveaus boven die van de eerste uitbraak. Zelfs in China is corona weer aan een opmars bezig. Peking annuleerde alle grote events, zoals handelsbeurzen, en sloot enkele havens.

'De lockdowns beginnen hun tol te eisen in de productie', waarschuwt Bank of America. 'In veel Zuidoost-Aziatische landen nemen de PMI-indexen, die de industriële activiteit accuraat voorspellen, een duik. In landen als Indonesië, Maleisië of Thailand bengelen de economische barometers ver beneden 50 punten, wat op een krimp wijst.'

Zuidoost-Azië probeert de vaccinatietrein te versnellen, maar die loopt achterop tegenover Europa of de VS. In de Filipijnen, Indonesië of Vietnam is 80 à 90 procent van de bevolking nog geen enkele keer gevaccineerd.

'De olievraag is in het derde kwartaal geografisch erg versnipperd', zegt het IEA. 'Terwijl de vraag in de VS en Europa door de gestegen mobiliteit fors toeneemt, zakt ze in Zuidoost-Azië.'

Toch denkt de IEA dat de wereldwijde vraag dit jaar nog 5,34 miljoen vaten per dag hoger zal liggen dan in 2020. De organisatie ziet echter geen herstel naar het precoronapeil voor 2023. Voor de pandemie uitbrak, verbruikte de wereld 101 miljoen vaten per dag. Nu zijn er dat 97,1 miljoen.

'De kans is groot dat de OPEC+ (alle landen van het oliekartel OPEC en Rusland, red.) zijn voorziene productieverhogingen moet terugschroeven', zegt de zakenbank Goldman Sachs. 'De vraagvooruitzichten die de OPEC hanteert, liggen boven die van de IEA.'