Optimistisch Michelin geeft beurzen opkikker

De wereldmarktleider in banden verraste over 2018 met een kleine stijging van zowel de omzet als het courant bedrijfsresultaat. Een hele opluchting voor beleggers, die zich door de afkoeling van de Chinese economie en de crisis in de autosector op een krimp hadden voorbereid.

Meer nog: CEO Jean-Dominique Senard is relatief positief over 2019. De 'originele' markt - banden voor nieuwe auto's - zal weliswaar krimpen, maar de vervangingsmarkt moet 'bescheiden' groei tonen.

Ook de staaltechnologiegroep Bekaert , wereldmarktleider in staalkoord om banden te versterken, profiteert van de boodschap van Michelin en klimt 2 procent tot 22,96 euro. Bekaert had eind 2018 nog gewaarschuwd dat het beloofde herstel van de winstmarges er niet gekomen was, door afboekingen op de probleemdochter BBRG. Onderliggend was er wel een verbetering.