'Orange Belgium past best op voor winnaarsvloek'

Beleggers delen Telenet een tik(je) uit nu de Mechelaars naast VOO grijpen. Analisten waarschuwen echter dat Orange Belgium stevig in de portefeuille tast voor een kabelnetwerk dat dringend een cashinjectie behoeft.

Op de Brusselse beurs krijgt het aandeel Telenet dinsdag een nieuwe klap tot 4 procent. De reden: de marktleider voor telecomdiensten in Vlaanderen grijpt naast VOO. Die Waalse kabelaar zou voor Telenet een relatief makkelijke manier geweest zijn om via synergievoordelen de kachelende winstmotor en dito beurskoers (zie grafiek) op te krikken.

VOO gaat echter naar Orange Belgium . De klassieke nummer drie in Belgische telecomdiensten verwerft met de Waalse kabelaar eindelijk een 'vast' netwerk dat cruciaal is om een eigen intenetaanbod aan te bieden en klanten lucratieve 'bundels' te verkopen.

Orange Belgium betaalt 1,35 miljard euro voor een belang van 75 procent. Dat stemt overeen met bijna 10 keer de jaarlijkse bedrijfswinst voor belastingen (ebitda), ruim het dubbele van de waardering - 4,3 keer de ebitda - die beleggers op Orange Belgium plakken. 'Positief is wel dat de deal integraal met schulden wordt gefinancierd, terwijl sommige beleggers een kapitaalverhoging vreesden', merkt ING-analist David Vagman op.

Alle analisten zijn het erover eens dat Orange Belgium diep in de portefeuille tast om Telenet af te troeven. 'Het bedrijf moet opletten voor de winnaarsvloek', zegt Jefferies-analist Ulrich Rathe, die opmerkt dat VOO flink wat investeringen zal vergen.

Dat is ook de boodschap van Ruben Devos, analist bij KBC Securities. 'Het netwerk van VOO lijdt al jaren onder een gebrek aan investeringen. Het is verrassend dat Orange Belgium meer biedt dan Telenet, aangezien de potentiële synergievoordelen bij die tweede groter zouden zijn.'

Merk op dat de derde speler, Proximus , licht terrein verliest. Met een aangesterkt Orange Belgium dreigt de onbetwist koploper in Franstalig België, waar VOO eufemistisch gesteld niet echt een rivaal op het scherpst van de snede was, marktaandeel te verliezen.

Toch is in tweede lezing de impact potentieel minder negatief en zelfs positief. Vagman merkt op dat via de VOO-deal geen vierde speler actief wordt op de Belgische markt. 'Die zou via de opkomende spectrumveiling een nationale afdruk gekregen kunnen hebben.'

'Bovendien,' vervolgt Vagman, 'vergroot de hoge prijs voor VOO de kans dat de winnaar een rationeel prijsbeleid voert.' Met andere woorden: aangezien Orange Belgium de prijs moet terugverdienen, is de kans kleiner geworden dat het nummer drie Orange Belgium een agressieve prijzenbreker blijft.

Dat laatste is op termijn een opluchting voor marktleiders Telenet en Proximus. Beide zien hun beurskoers al een hele tijd onder druk staan omdat ze fors aan de bak moeten met investeringen in een glasvezelnetwerk tot aan de voordeur van de klanten (FTTH in het jargon). Die investeringen zetten de cashflow - en dus potentieel de uitkeringen aan de aandeelhouders - onder druk.