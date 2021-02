Orange Belgium: veel cijfers, geen nieuws

Het jaarrapport is vooral interessant om wat er niet instaat, namelijk een opinie over het overnamebod van de Franse moeder.

Eén alinea. Dat is alles wat Orange Belgium , de nummer drie van de Belgische telecom, in zijn rapport over 2020 te melden heeft rond het overnamebod dat moederbedrijf Orange eind vorig jaar uitbracht. Pro memorie: Parijs biedt 22 euro per aandeel, een prijs die vorige maand bij de officiële aanmelding bij beurswaakhond bevestigd werd.

Een prijs die de 'grootste kleine aandeelhouder' van de nummer drie van Belgische telecom, het fonds Polygon, enkele dagen na het bod als belachelijk bestempelde. Sindsdien noteert het aandeel Orange Belgium licht boven de biedprijs en verrekenen beleggers dus een kleine kans dat Parijs dieper in de buidel moet tasten om de buit binnen te halen.

De raad van bestuur heeft akte genomen van het openbaar overnamebod van 2 december Orange Belgium

Twee maanden na de aankondiging van het bod én de oproep van Polygon aan de onafhankelijke bestuurders luidt het kortaf: 'De raad van bestuur heeft akte genomen van het openbaar overnamebod van 2 december. De bestuurders zullen zo snel mogelijk bijeenkomen om het bod te evalueren, in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen'.

De resultaten an sich zijn in lijn met de trends eerder dit jaar. De omzet daalde door de impact van de pandemie met 3,5 procent tot 1,31 miljard euro. Door de sluiting van de winkels tijdens de lockdown verkocht de operator vooral minder telefoons met flinterdunne marges, waardoor er nauwelijks impact op de winst was. Bovendien sorteerden eerdere kostenbesparingen effect, zodat de brutobedrijfswinst (ebitda) 8 procent steeg tot 323 miljoen.

Netto steeg de winst met de helft tot 54 miljoen euro of 0,90 euro per aandeel. Ruim de helft vloeit naar de aandeelhouders via een dividend van 0,50 euro.