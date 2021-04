Orange zet bod op Belgische dochter onverkort door

De morrende minderheidsaandeelhouders van Orange Belgium krijgen van de onafhankelijk expert nul op het rekest.

Bijna even geruisloos als bij de aankondiging - begin december rond middernacht - lanceert Orange het bod op dochter Orange Belgium , de nummer drie van de Belgische telecom. Het overnamebod start donderdag en loopt tot 23 april.

De prijs blijft luidens het prospectus onwrikbaar op 22 euro per aandeel, betaalbaar in cash. Meer nog: mocht het aangekondigde dividend van 0,50 euro per aandeel nog uitgekeerd worden vóór het bod afgerond is, gaat die coupon in mindering van de overnameprijs.

De morrende minderheidsaandeelhouders krijgen dus nul op het rekest. Het protest tegen het als opportunistisch omschreven bod wordt geleid door het Britse fonds Polygon, dat zakenkantoor Deminor ingeschakeld heeft. Door de hoop dat Parijs tot een hoger bod te vermurwen viel, noteerde het aandeel Orange Belgium sinds half januari continu iets boven de biedprijs van 22 euro (zie grafiek).

Nu volgt een koude douche. In zijn bij het prospectus gevoegde billijkheidsopinie schaart onafhankelijk expert Degroof Petercam zich achter de visie van Orange.

De zakenbank beschouwt twee waarderingsmethodes als relevantst: een analyse van de toekomstige kasstromen en de waardering van de beursgenoteerde sectorgenoten. De eerste levert een vork van 15,6 à 22,3 euro op, de tweede één tussen 15,6 en 22,9 euro. Conclusie: het bod is billijk.

Let wel, de expert erkent dat toepassing van de waarderingen bij andere biedingen in de sector de jongste jaren een hogere prijs zouden opleveren, namelijk 24,9 à 29,1 euro per aandeel. Het gaat onder meer op het uitkoopbod van Patrick Drahi op Altice en het conglomeraat CK Hutchison op de Italiaanse marktleider WindTre. Maar door het 'beperkte staal' van operatoren waar de bieder al de meerderheidsaandeelhouder was, oordeelt de expert dat die waarderingsmethode 'minder relevant' is.

Ook het Polygon-argument dat het bod geen rekening houdt met de waarde van het zendmastenpark van Orange Belgium krijgt geen bijval.

Pro memorie: beleggers - op zoek naar oases van voorspelbaar rendement in een nulrentende oceaan - zijn al jaren tuk op infrastractuuractiva zoals zendmasten. Orange splitste onlangs zelf een park van 25.000 masten af in de dochter TOTEM, de Britse gigant Vodafone cashte 2 miljard door een minderheidsbelang in zijn zendmasten als Vantage Towers naar de Duitse beurs te brengen.

Ook hier toont Degroof Petercam zich kritisch over het rekenwerk van Polygon in een analyse die drie pagina's (71 tot 73) van het rapport beslaat. De onafhankelijk expert zegt op basis van 'discussies met het management van Orange en Orange Belgium' dat de torens van 'strategisch belang' zijn voor de operator en 'niet aan derden verkocht zullen worden'. Orange zegt ook niet van plan te zijn de Belgische masten in TOTEM te integreren, 'gelet op de specifieke regelgeving in België'.

Witte (uit)rook?