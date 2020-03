Overaanbod duwt olieprijs naar laagste peil in 17 jaar

Rusland en Saoedi-Arabië zijn niet gehaast om afspraken te maken over een verlaging van de olieproductie.

De olieprijs is maandag naar 23,5 dollar per vat gedaald, het laagste peil sinds november 2002. 'De hoop op het einde van de prijzenoorlog tussen Saoedi-Arabië en Rusland is in het weekend abrupt verdwenen', zegt ING in een commentaar over de oliemarkt.

De hoop op een einde van de prijzenoorlog is abrupt verdwenen. ING

Saoedi-Arabië liet weten dat het geen contacten heeft met Rusland over een verlaging van de olieproductie. De Russische onderminister van Energie Pacel Sorokin zei dat een olieprijs van 25 dollar per vat onaangenaam is, maar geen catastrofe.

De oliemarkt worstelt met een enorm overaanbod. De coronacrisis heeft de vraag naar olie fors doen dalen. De Nederlandse bank ABN AMRO raamt de daling van de vraag op 10 tot 15 procent. Bovendien slagen het oliekartel OPEC, Rusland en hun bondgenoten er niet in afspraken te maken over een beperking van het aanbod om het overaanbod weg te werken.

Schalie-olie

Prijs aan de pomp fors gedaald De sterke daling van de olieprijs is goed nieuws voor de Belgische consument. De prijs van huisbrandolie daalt dinsdag met 0,0032 euro per liter naar 0,4156 euro. Begin dit jaar kostte een liter huisbrandolie nog 0,6987 euro. Dat betekent dat een aankoop van 2.000 liter huisbrandolie 566 euro goedkoper is dan op 1 januari. De prijs van benzine (95 E10) stijgt met 0,025 euro per liter naar 1,167 euro maar blijft veel lager dan begin dit jaar. Een tankbeurt van 50 liter benzine is 17,35 euro goedkoper dan op 1 januari. Een tankbeurt van 50 liter diesel werd 14,6 euro goedkoper.

De uitzonderlijk lage olieprijs brengt in de VS sommige producenten van schalie-olie in moeilijkheden. Het aantal actieve Amerikaanse boorputten nam vorige week met 40 af tot 624. Dat is de grootste daling in één week sinds april 2005, blijkt uit cijfers van Baker Hughes, een bedrijf dat diensten verleent aan de oliesector. De Amerikaanse president Donald Trump zei dat de olieprijs nu te laag is en besprak de toestand op de oliemarkt met zijn Russische collega Vladimir Poetin.

'Een olieprijs onder 20 dollar is op korte termijn waarschijnlijk', zegt KBC. 'Maar op dat niveau dekken veel producenten hun kosten niet en dus is die prijs niet houdbaar.' KBC verwacht dat de olieprijs stijgt van 22 dollar per vat eind juni naar 37 dollar eind december.

Dividend

Om voldoende cashflow te behouden verminderen veel oliebedrijven hun investeringsbudget. Vijf grote 'oliemajors', waaronder Saudi Aramco en Royal Dutch Shell, hebben aangekondigd dat ze 19 miljard dollar of 18 procent minder zullen investeren. De grote olieproducenten willen volgens KBC minstens een A-rating behouden om tegen een lage rente geld te kunnen blijven lenen. Shell heeft nu rating AA-, BP score A-, Total A+ en Exxon Mobil en Chevron elk AA.

De oliemajors kunnen hun dividend handhaven. KBC