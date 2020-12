'Overheid moet niet meer alle bedrijven steunen'

Hoofdeconoom Koen De Leus van BNP Paribas Fortis zegt dat de overheid niet langer aan alle bedrijven steun moet verlenen en dat ze een plan moet maken om de economie te heropenen. ‘Daarbij moet in 2021 de bubbel maximaal uit tien mensen bestaan om geen heropflakkering te krijgen.’

BNP Paribas Fortis deed via het web een presentatie aan Belgische journalisten met daarin de vooruitblikken voor 2021. Daarin had De Leus het over de coronasteun aan bedrijven en over een heropeningstrategie.

Het sluiten van bedrijven of scholen is op lange termijn niet mogelijk. Mijn voorstel is de persoonlijke bubbel op maximaal 10 mensen te houden. Koen De Leus Hoofdeconoom BNP Paribas Fortis

‘We moeten uitkijken dat we geen zombiebedrijven overeind houden’, zei De Leus. ‘Voor de crisis was het al zo dat 17 procent van de Belgische bedrijven een negatief eigen vermogen had. Bij de eerste coronagolf is door de overheid aan alle bedrijven steun verleend, dus ook aan de zombies, maar ze moet diezelfde fout in de tweede golf niet nog eens maken. Ik neem aan dat de overheid wel over dergelijke statistieken beschikt en daar moet ze ook gebruik van maken.’ Volgens de hoofdeconoom leiden zombiebedrijven tot een lagere economische productiviteit.

Structurele problemen

Verder ziet De Leus ook problemen in het klakkeloos steunen van sectoren waarvan we nu al weten dat ze structurele tegenwind zullen kennen. ‘Een aantal sectoren zal ook na de coronacrisis op een lager pitje draaien door blijvende negatieve factoren. Zo zal het aantal zakenreizen ook na de pandemie lager zijn, omdat veel bedrijven nu zien dat bijeenkomsten vaak ook gewoon via programma’s als Zoom op afstand kunnen doorgaan.'

'Daarom denk ik dat de vliegtuigmaatschappijen aankijken tegen een structureel lagere vraag naar zakelijke vluchten', vervolgt De Leus. 'Ook zakenhotels zullen daar last van krijgen. De overheid moet dus zeker in die sectoren geen bedrijven helpen die er voor de pandemie al matig voor stonden, omdat je daarmee bedrijven op de been houdt die eigenlijk moeten verdwijnen om de economie gezond te houden.’

Veel ondernemers hebben ten onrechte geprofiteerd van de lockdown. Voorts kregen bepaalde bedrijven hun volledige omzet vergoed, terwijl hun kosten - juist door de fors teruggevallen omzet - stevig waren gedaald. Koen De Leus Hoofdeconoom BNP Paribas Fortis

Daarnaast benadrukt De Leus dat er tijdens de eerste golf ook veel misbruik is gemaakt van de steunmaatregelen. ‘Veel ondernemers hebben ten onrechte geprofiteerd van de lockdown. Voorts kregen bepaalde bedrijven hun volledige omzet vergoed door de overheid, terwijl hun kosten - juist door die fors teruggevallen omzet - stevig waren gedaald. Die bedrijven draaiden dus uiteindelijk beter tijdens de crisis dan voor de crisis en dat kan niet de bedoeling zijn.’

Heropeningsstrategie

De komst van vaccins betekent volgens de hoofdeconoom niet dat de coronamaatregelen spoedig volledig teruggedraaid kunnen worden. ‘Ook als we het voor elkaar krijgen om 40 tot 50 procent van de bevolking te vaccineren, moeten we beperkende maatregelen behouden. Het sluiten van bedrijven of scholen is op lange termijn niet mogelijk. Mijn voorstel is de persoonlijke bubbel op maximaal 10 mensen te houden.'

'Als je daarbij het dragen van een mondkapje verplicht houdt evenals social distancing, dan wordt het reproductiegetal (dat aangeeft hoeveel mensen een besmet persoon infecteert) dermate klein dat groepsimmuniteit tot stand komt. Naarmate het percentage gevaccineerden stijgt, kan de economie meer openen, omdat we dan een hoger reproductiegetal kunnen tolereren. Hoe meer mensen zich ingeënt hebben, hoe meer we de maatregelen kunnen terugschroeven.’