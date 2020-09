Overnames en vaccinhoop stuwen Wall Street hoger

De Amerikaanse beurzen zijn vol optimisme aan de nieuwe handelsweek begonnen. De zoektocht naar een coronavaccin lijkt goed op te schieten. Een megadeal van Nvidia vuurt de technologiewaarden aan.

Omstreeks 17.45 uur wint de Dow Jones 1,4 procent en gaat de S&P500 1,7 procent hoger. Na twee verliesdagen gaat de Nasdaq Composite weer de goede kant op, en wel met overtuiging: er komt 2,35 procent bij.

Het sentiment zit onder meer goed dankzij positief nieuws over de ontwikkeling van een coronavaccin. Pfizer (+2,6%)en het Duitse biotechbedrijf BioNTech stellen voor om het fase 3-onderzoek voor hun gezamenlijk ontwikkeld Covid-19-vaccin uit te breiden tot ongeveer 44.000 deelnemers.

Een sterke impuls geven de technologiewaarden dankzij een miljardendeal. Nvidia neemt de Britse chipontwerper ARM over van de Japanse SoftBank Group en legt daarvoor het riante bedrag van 40 miljard dollar op tafel. Het Amerikaanse bedrijf slaat zo een van de belangrijkste bedrijven voor de smartphone-industrie aan de haak. Onder meer Apple en Samsung ontwikkelen de processoren voor hun smartphones op basis van een ontwerp van ARM.

Nvidia schiet 5,7 procent omhoog en sectorgenoten delen in de pret. Micron Technology veert 6,8 procent op en Applied Materials 3,5 procent.

TikTok

De handel in Oracle werd even stopgezet en vervolgens hernomen nadat de groep bevestigde gesprekken te voeren met ByteDance over de overname van de Amerikaanse activiteiten van TikTok. ByteDance onderhandelde eerder met softwarereus Microsoft, maar die gesprekken zijn stopgezet.

Het is de bedoeling dat Oracle een aandeel krijgt in een nieuw gecreëerde Amerikaanse tak van TikTok en de technologiepartner wordt. Oracle zou onder meer de data van de razend populaire app op zijn cloudservers opslaan. Het aandeel Oracle gaat 5,1 procent hoger. Hoewel Microsoft naast de buit grijpt, gaat het aandeel toch 2,1 procent hoger.

Het aandeel Nikola tuimelde in de vroege handel met 9 procent tot minder dan 30 dollar, maar is intussen helemaal hersteld en stijgt 7,5 procent. Dinsdag was het aandeel al 41 procent gestegen na een deal met General Motors.