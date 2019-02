PREVIEW EVS: eerste omzetdaling in een even jaar?

Zelfs het WK voetbal kon de Luikse beeldspecialist niet afschermen voor de besparingsdrift bij de klanten, de televisiezenders.

EVS komt donderdag voorbeurs met de resultaten over 2018. Voor één keer mag u daarbij in eerste instantie het bovenste lijntje in de gaten houden: analisten verwachten gemiddeld 117,4 miljoen jaaromzet.

Dat zou een dan een kleine krimp zijn tegenover de net geen 119 miljoen euro over boekjaar 2018. Lijkt niet dramatisch, maar is het eigenlijk wel.

Het zou de eerste keer sinds de beursintroductie in 1998 zijn dat de Luikse specialist in beeldvertraging - het soort messcherpe beelden waar sportzenders traditioneel zwaar geld voor uitgeven om comakijkers elke cruciale fase vanuit alle hoeken te kunnen belichten - de omzet in een even jaar ziet krimpen.

Die even jaren zijn meestal topjaren voor EVS, met bijvoorbeeld dit jaar topevenementen als de Olympische winterspelen en het WK voetbal in Rusland. Dit jaar sloegen de Luikenaars daar echter geen munt uit. Het slinkende aantal kabelabonnees doet ook groter televisiezenders zoals de Amerikaanse sportzender ESPN beknibbelen op dure technologie.

Die besparingen leverden EVS een bar slecht eerste jaarhelft op en kostten CEO Muriel De Lathouwer de job. In het derde kwartaal was er wat beterschap merkbaar.

Bodembeschermer

Voorzitter en interim-CEO Pierre De Muelenaere legde bovendien een dubbele bodembeschermer onder de beurskoers: hij startte met de bulkinkoop van eigen aandelen en strikte Belfius en Ackermans & van Haaren als nieuwe kernaandeelhouders. Al zijn de twee initiatief mogelijk ook defensief van aard: na de verrassende instap van de Canadese rivaal Evertz, lijken de Luikenaars kwetsbaarder voor een overnamebod naarmate de beurskoers lager noteert.

De bedrijfswinst zien analisten van 34,9 naar 27,6 miljoen euro zakken. Daardoor zou de winstmarge afbrokkelen van 29 naar 23,5 procent. Netto zou de winst echter stijgen, van 23,9 naar 33,4 miljoen euro. Dit vooral dankzij een fiscale meevaller ('innovation box'), waarbij EVS flink meer onderzoekoskosten van zijn belastbare winst mag aftrekken.