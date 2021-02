PREVIEW UCB: koken kost geld, goed koken nog meer

Eerst de cijfers, volgens de analistenconsensus van het onderzoeksbureau Ellinghorst: de omzet zou 7 procent stijgen tot meer dan 5 miljard euro. Dit met dank aan sterkhouder en 'veteraan' Cimzia, het reumamiddel dat over 2019 vriend en vijand verraste en over 2020 1,8 miljard omzet (+5%) zou draaien.

UCB heeft flink wat ijzers in het vuur om de opvolging te verzekeren als Cimzia later dit decennium buiten adem raakt. Maar op korte termijn kost het vergevorderde onderzoek naar beloftevolle middelen als bimekizumab, zilucoplan en rozanolixizumab echter vooral flink geld, terwijl ook de lancering van het osteoporosemiddel Evenity op de Amerikaanse markt flink wat marketingbudget vergt.

Daarom zal de stevige groei van de bovenste lijn lager op de resultatenrekening stokken: de bedrijfswinst voor afschrijvingen (ebitda) zou slechts een fractie stijgen, tot 1,44 miljard. En netto zou de winst 9 procent afbrokkelen, tot 722 miljoen euro of 4,90 euro per aandeel.

Het minste wat je kan zeggen is dat de puf er wat uit geraakt is bij UCB na een verschroeiende eerste jaarhelft van 2020 (zie grafiek). Jefferies legde vorige week in een vooruitblik op de jaarcijfers uit waarom.

Veteraan-analist Peter Welford ziet een belangrijke factor die hem tot een zuinig 'houden'-advies beperkt. De analistenconsensus is te 'bullish' over de initiële verkopen van bimekizumab als psoriasismiddel en onderschat ook de marketingkosten verbonden aan de lancering van het middel op de complexe Amerikaanse markt.

Welford: 'Voor alle duidelijkheid: we rekenen nog altijd op piekverkopen van 2,5 miljard dollar voor 'bime', gelet op de indrukwekkende testresultaten'. Maar op korte termijn temperen beleggers in de biofarmaciegroep volgens hem best hun enthousiasme. 'We denken dat andere indicaties voor bime, namelijk psoriasisartritis (PsA) en de gewrichtsziekte AS, beloftevoller zijn wegens minder concurrentie. Rond dat onderzoek is het echter wachten tot eind 2021 voor resultaten.'