Pakketreis naar de maan

Van een overvloed aan inspiratie kun je TUI niet verdenken. Europa's grootste touroperator heeft op dit ogenblik zes cruiseschepen in de vaart: Mein Schiff 1, 2, 3, 4, 5 en 6 . In 2023 rolt nummer 7 uit het droogdok van de scheepsbouwer Meyer in het Finse Turku en dat 316 meter lange gevaarte zal ... Mein Schiff 7 heten .

De door Bloomberg gepolste analisten zien de omzet verder krimpen tot 5,7 miljard euro, nog eens een kleine 30 procent minder dan een jaar eerder en 70 procent onder de 18,9 miljard euro van het prepandemische boekjaar tot 30 september 2019. Omdat intussen stevig in de kosten gesnoeid is, zou het operationeel verlies wel van 3 tot 2 miljard euro teruggedrongen worden.

TUI-CEO Friedrich Joussen heeft zichzelf wat ademruimte verschaft door in oktober tegen een bradeerkoers 1,1 miljard euro vers kapitaal op te halen. De balans versterken, dat deed recent ook een ander bedrijf dat woensdag met resultaten komt: GameStop . Als bakstenen retailer van computerspelletjes worstelt die net als TUI al vóór de pandemie met een structureel krimpend bedrijfsmodel en een navenant krimpende beurskoers. Alleen kon kersvers CEO Matt Furlong in juni dik 1 miljard dollar ophalen tegen beurskoersen waar Joussen alleen maar van kan dromen.

Want terwijl een leger pandemische traders op Reddit-fora onder de hashtag 'to the moon' aandelen GameStop vlot de stratosfeer in stuurde, geraken die van TUI niet voorbij de dampkring. Misschien moet Joussen eens bij Elon Musk of Jeff Bezos polsen of er - na de nodige PCR-tests - pakketreizen naar de maan te regelen vallen.