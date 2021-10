Pandemie doet meer sparen en duurzamer beleggen

Een drijvend zonne-energiepark op een stuwmeer in Zwitserland. De coronapandemie heeft de interesse in duurzaam beleggen vergroot.

De coronapandemie laat duidelijke sporen na in het gedrag van de Belgische beleggers. Sparen wordt belangrijker en duurzaam beleggen wint terrein, blijkt uit een jaarlijkse rondvraag van Schroders.

De Britse vermogensbeheerder doet jaarlijks een wereldwijde rondvraag bij retailbeleggers om inzicht te krijgen in hun visies en plannen. In april en mei werden daarbij bijna 24.000 mensen ondervraagd, van wie zowat 500 in België.

Een opvallende vaststelling is dat de coronapandemie een voelbare impact heeft gehad op het beleggersgedrag. Al is het beleggersvertrouwen niet aangetast. Het is zelfs tot het hoogste niveau sinds 2016 gestegen. De doorsnee Belgische belegger verwacht voor de komende vijf jaar een gemiddeld jaarlijks rendement van 10,7 procent. Vorig jaar stond de verwachting maar op 9,7 procent. Wim Nagler, de commercieel directeur voor België en Luxemburg bij Schroders, vermoedt dat het optimisme te maken heeft met de covidzorgen die naar de achtergrond verschuiven en met het economisch herstel.

De onzekerheid die corona gecreëerd heeft, zet wel aan tot grotere spaarzaamheid. Van de ondervraagden zegt bijna de helft dat ze meer geld opzij zullen zetten dan in het verleden. Iets meer dan de helft zal bij het beleggen voor minder risicovolle activa opteren. De voorzichtigheid wordt nog groter als we naar de pensioenvoorziening kijken die mensen willen opbouwen. Van de nog niet gepensioneerden is 63 procent van plan meer te sparen voor zijn pensioen.

Meer dan de helft van de gepolste beleggers - vooral jongeren - zegt positief te staan tegenover de overstap naar een duurzame portefeuille.

Overigens viel het sparen zelf tijdens het bewogen jaar 2020 nogal mee, blijkt uit de Schroders-enquête. Bijna de helft van de Belgische beleggers (45%) - vooral ouderen - kon evenveel sparen als gepland. De verklaring ligt voor de hand. Door de beperkende maatregelen gaven ze minder uit aan restaurantbezoek, reizen of amusement. 11 procent haalde zijn spaardoel niet, omdat ze minder verdienden doordat ze hun baan verloren of tijdelijk werkloos werden.