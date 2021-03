Pandemie levert fietsenreus Accell recordcijfers op

De vele extra fietsstroken in Europese steden gaven het al weg: fietsenreus Accell is de zoveelste Amsterdamse 'pandemiewinnaar' in rij.

De Amsterdamse beurs, ze telt bijna onzedig veel pandemiewinnaars. marktmaker Flow Traders, betaaldienst Adyen, maaltijdkoerier Just Eat Takeway: ze floreren allemaal. En vergeet niet chipmachinebouwer ASML, die als hofleverancier van 's werelds chipbedrijven cruciaal is om een zich suf comakijkende en zoomende wereld voldoende rekenkracht te verschaffen.

Maar de winnaars van de pandemie moeten niet allemaal even 'techy' zijn. Dat bewijst Accell , met merken als Batavus, Sparta en Koga de grootste fietsenmaker van Europa. Het Friese bedrijf sloeg eerder al munt uit de opmars van de elektrische fiets, de pandemie heeft de vraag naar alle fietsen als alternatief voor (te) druk openbaar vervoer nog een extra boost gegeven.

+36% Onderdelenboom Accell zag de verkoop van fietsonderdelen ruim een derde stijgen

Het resultaat: omzet (en beurskoers) die na de initiële tuimelperte tijdens de lockdowns van de lente op indrukwekkende manier hersteld zijn. Over heel 2020 legde Accell een omzet voor van bijna 1,3 miljard euro, 17 procent meer dan in 2019. Opvallend: veel fietsers hebben de pandemie duidelijk aangegrepen om zelf aan hun stalen ros te sleutelen: de verkoop van onderdelen steeg 36 procent.

Die spurt in de bovenste lijn zet een hefboom lager op de resultatenrekening. De courante bedrijfswinst stijgt 45 procent naar 79,7 miljoen euro. Netto steeg de winst van 2,8 naar 64,8 miljoen euro of 2,42 euro per aandeel. Dit vooral omdat Accell in 2019 met hangende pootjes - en zware verliezen - de aftocht moest blazen in de Verenigde Staten, een markt waar de groep haar tanden op stuk beet.

Indrukwekkendst was de 195 miljoen euro vrije kasstroom. Die cashgeneratie hielp de schuldenlast verminderen van 235 naar 50 miljoen euro.

Toch komt er geen dividend: Accell ging tijdens de pandemie als buffer een goedkope tweejarige kredietlijn van 115 miljoen aan, met 'GO-C 'staatsgarantie. Een voorwaarde voor die staatsgarantie is dat er geen dividend mag uitgekeerd worden.

In de outlook is Accell optimistisch. Zeker op lange termijn. 'De Europese Green Deal zet fietsen centraal als oplossing voor hedendaagse problemen als overgewicht, vervuiling en files', klinkt het. Maar op korte termijn is er mogelijk een impact van verstoring in de logistieke keten en een tekort aan onderdelen. 'Daarom zal het zwaartepunt van de verkopen net als in 2020 in de tweede helft liggen', is de boodschap.