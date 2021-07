Paniekverkopen op Chinese beurs

De aanleiding is nieuwe regelgeving rond private aanbieders van onderwijs. Volgens Peking is de onderwijssector 'gekaapt door kapitaal' en daarom zijn grondige hervormingen nodig. Het komt erop neer dat de onderwijsbedrijven geen winst meer mogen maken en dat ze geen kapitaal meer mogen ophalen. 'Het worstcasescenario is realiteit geworden. Eigenlijk zijn deze aandelen niet-investeerbaar geworden. Het is volstrekt onduidelijk wat met deze bedrijven moet gebeuren', reageert een analist van JPMorgan.

Het aandeel New Oriental Education & Technology Group gaat tot 40 procent onderuit op de beurs van Hongkong. Vrijdag was het aandeel ook al 41 procent gezakt. Koolearn Technology zakt tot 35 procent.

'Ik zie duidelijk paniekverkopen. Beleggers prijzen de mogelijkheid in van een strengere regulering van alle sectoren die de voorbije jaren fors zijn gegroeid', zegt Castor Pang, hoofd research van Core Pacific Yamaichi aan Bloomberg. 'Besef dat je als belegger in China in een politieke hinderlaag kan lopen’, klonk het ook afgelopen weekend in een uitgebreide analyse over de Chinese beurs.