'Paniekvoetbal' ECB duwt beurzen in het rood

In december zette voorzitter Mario Draghi nog een eerste stap naar een exit van het jarenlange stimulusbeleid, door - met de teller op 2.600 miljard euro - niet langer in bulk overheids- en bedrijfsschulden op te kopen.

Eerder in 2018 hadden toplui in Frankfurt, hoofdeconoom Peter Praet op kop, signalen dat de Europese groei aan het vertragen was, geminimaliseerd. Dat is nu niet meer mogelijk: de eigen studiedienst in Frankfurt hakt fors in de groeiprognose 2019, ook de groei- en inflatieprognoses voor 2020 en 2021 zakken.