Parijse radiostilte vreet aan Ontex-aandeel

Hoe meer tijd er verstrijkt, hoe meer beleggers lijken te twijfelen dat het Franse investeringsfonds PAI zijn i ndicatief bod van 27,50 euro per aandeel Ontex doorzet. Het aandeel noteert dinsdag opnieuw 2,8 procent lager op 23,52 euro, 3,8 euro of bijna 15 procent onder dat niet-bindende bod.

Onlogisch is de twijfel niet: het bericht van PAI dateert van 9 juli. Sindsdien is er uit Franse hoek al meer dan een maand radiostilte . Analisten omschreven de potentiële biedprijs van 27,50 euro eerder al als zowat het plafond voor het Ontex-aandeel .

En mocht het bod niet doorgaan, dan is het neerwaartse potentieel vrij aanzienlijk aangezien de focus dan weer op de vele operationele problemen van de groep komt te liggen. Over het eerste halfjaar zag Ontex de winstmarge liefst 2 procentpunten afbrokkelen naar 10,4 procent, vooral door een combinatie van dure grondstoffen en een Braziliaanse overname (Hypermarcas) die absoluut nog niet rendeert.

Nog dit: mocht Ontex een Brits bedrijf zijn, dan had PAI vorige week al kleur moeten bekennen. Volgens artikel 2.6 - in de City de 'put up or shut up'-regel genaamd - van de Britse Takeover Code moet een kandidaat-overnemer in principe ten laatste 28 dagen na de eerste blijk van interesse ofwel een formeel bod lanceren, ofwel aankondigen van een bod af te zien. In dat laatste geval mag de overnemer zes maanden lang geen nieuwe toenaderingspogingen ondernemen.