Peking ketent met één verkoopadvies stierenmarkt

De lokale communistische partij stuurt wel vaker het leger van 148 miljoen kleine Chinese beleggers de 'juiste' richting uit op de beurs.

In een somber gestemde Aziatische handel vielen de Chinese beurzen vrijdag extra op in negatieve zin, met een verlies van zo'n 3 procent.

Wat u van de Chinese beurs moet weten, is dit: het is geen 'klassieke' markt. Niet grote beleggers maken er dienst uit, maar miljoenen kleine beleggers die af en toe deze of gene richting uitgestuurd worden door de communistische regering in Peking. De Chinese beurswaakhond schat het aantal beleggers op dit ogenblik op 148 miljoen, zowat de bevolking van Duitsland en Frankrijk samen.

En dat leger beleggers lijkt in één opmerkelijk verkoopadvies ook de hand van 'Peking' te zien. Het gaat om een aandeel dat op korte tijd uitgegroeid is tot een volksaandeel: People's Insurance Company of China (PICC). Een schadeverzekeraar.

Voor u nu begint te geeuwen: schadeverzekeraars zijn in de rest van de wereld saai, maar niet in China. PICC trok in november naar de beurs van China en is daar sindsdien verviervoudigd tot 12,83 renminbi. De verzekeraar werd zo een beetje de 'poster boy' van de stierenmarkt, die de Chinese beurzen dit jaar al 25 procent hoger bracht, de beste prestatie ter wereld.

Tot vrijdag. Door een zeldzaam verkoopadvies. Voor alle duidelijkheid: Goldman Sachs en JPMorgan Chase hanteren al langer een verkoopadvies voor PICC, maar dat zijn zakenbanken waar het leger Chinese beleggers niet wakker van ligt.

Van Citic Securities wél. Het invloedrijkste beurshuis van China adviseert beleggers te verkopen en noemt de verzekeraar 'sterk overgewaardeerd'. Een meer correcte prijs ligt volgens Citic ergens tussen 4,71 en 5,38 renminbi, minder dan de helft van de koers op donderdagavond. Het aandeel plofte prompt met de maximum toegelaten 10 procent lager.

Waarom? Omdat beleggers er van uit gaan dat Citic niet zo maar zo'n verkoopadvies aflevert. 'Zo'n verkoopadvies moet de goedkeuring gekregen hebben van de toezichthouders', zegt Yang Wei, fondsbeheerder bij Longwei Investment Management aan persbureau Bloomberg. 'De aandelenmarkt raakt oververhit, er is te veel speculatie. Peking wil een trage stierenmarkt, geen gekke stierenmarkt'.