Peking neemt ook spelletjesindustrie op de korrel

Een scherp opiniestuk in de staatsmedia haalt socialemediareus Tencent 10 procent onderuit.

'De volgende in lijn kan mogelijk de gamingindustrie zijn', opperde dit weekend het weekblad The Economist, inzoomend op de Chinese overheid die steeds drastischer maatregelen neemt om de lokale technologiesector strakker in de pas te doen lopen. Tot ontzetting van buitenlandse beleggers.

Profetische woorden, blijkt dinsdag. De socialemediareus Tencent, met zijn 'all-in-one' app WeChat ook een erg populair spelletjesplatform, tuimelde op de beurs van Hong Kong plots tot 10 procent lager. De reden? Een vernietigend opiniestuk over de gamingsector in The Economic Information Daily, een afdeling van het staatspersbureau Xinhua.

Het artikel bestempelt de industrie als 'spirituele opium'. 'Geen industrie of sport mag rijk worden door eren hele generatie uit te wissen', verwijst het stuk naar de grote impact van gaming op schoolkinderen.

Dat beleggers de bui voelen hangen, is logisch. 'Je kunt elk Xinhua-verhaal maar beter in de gaten houden', zegt Ke Yan, een analist bij onderzoeksbureau DZT Research in Singapore. Volgens hem is het artikel met de harde omschrijving 'spirituele opium' de voorbode van acties door de Chinese communistische partij. Vorige week kwam Peking met draconische maatregelen tegen privé-onderwijs, wat de aandelen in de sector hard onderuit haalde.

De zware terugval van aandelen Tencent (zie grafiek) zet ook een pad in de korf van Prosus . Dat is de Amsterdamse technologieholding van de Zuid-Afrikaanse mediagroep Naspers, met Tencent als veruit de invloedrijkste participatie.

